Polos gastronômicos: vídeo mostra como será a transformação das ruas em Vitória

Modificações na Rua da Lama para criação de polo gastronômico Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

As ruas de alguns bairros de Vitória serão revitalizadas para dar lugar a polos gastronômicos na cidade. Entre os locais estão velhos conhecidos dos amantes da boa comida e dos boêmios, como é o caso da Rua da Lama , em Jardim da Penha , e da Rua Sete, no Centro da Capital.

Modificações também estão previstas para a Curva da Jurema, onde a área ao redor dos quiosques será reurbanizada.

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A criação dos polos gastronômicos visa a estimular o turismo de negócios na cidade. A ideia, segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, é requalificar regiões que já são conhecidas pela culinária com uma estrutura similar à que hoje existe no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto

Isso inclui a implementação da Rua Viva, um espaço dedicado para lazer dos moradores com interdição da via durante o período noturno.

"Vamos fomentar e fortalecer a gastronomia em pontos da cidade em que essa realidade já está posta, mas precisam de ser qualificados. O objetivo é humanizar esses locais e criar maior ambiência para o comércio local crescer", afirmou o secretário.



Confira quais trechos vão ser modificados:

RUA DA LAMA

A Avenida Anísio Fernandes Coelho, mais conhecida como Rua da Lama, é uma das que vai passar por reurbanização. Ali, as mudanças serão feitas no trecho que fica entre as ruas Arthur Czartoryski e Tupinambás. Além da elevação da pista, pequenas barras de ferro também serão instaladas próximo à calçada para proteger os pedestres dos veículos.

Projeto de revitalização da Rua da Lama

CURVA DA JUREMA

A área que fica no entorno dos quiosques da Curva da Jurema também será revitalizada. No local, o piso do calçadão será trocado e haverá mudança na passagem de pedestre.

CENTRO

Dois pontos do Centro de Vitória passarão pelas mudanças: a Rua Sete e a Gama Rosa. Nesta última, a revitalização acontecerá em toda a via, enquanto na Rua Sete, as obras compreendem o trecho que vai da Praça Costa Pereira até a altura da escadaria da Piedade, na Rua Maria Saraiva.

Projeto de revitalização da Rua Sete, no Centro de Vitória

Segundo Marcelo de Oliveira, o projeto de reestruturação desses locais, que ainda vai ser apresentado aos moradores, será diferente devido à peculiaridade dessas vias.

"A Gama Rosa é uma via de passagem, de quem vem da região central da cidade. A solução de revitalização que encontramos para ela é diferente da Rua Sete, onde parte já é uma via de pedestre", destacou.

MATA DA PRAIA/BAIRRO REPÚBLICA

Na divisa dos bairros República e Mata da Praia, a revitalização dará origem a um polo gastronômico que já até tem nome: Polo das Nações. Isso porque a região é conhecida pela quantidade de restaurantes que oferece culinária de diferentes países. Nestes bairros, as intervenções acontecerão feitas em três avenidas:

Avenida Carlos Gomes de Sá (no trecho que fica entre a Rua Ronaldo Marangone e a Rua Francisco Fundão);

Avenida Desembargador Dermeval Lyrio (entre a rotatória que dá acesso à Rua Valdir Dutra de Freitas até a Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho);

Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho (no trecho que vai da Rua Francisco Fundão e a rotatória que dá acesso à Rua Construtor David Teixeira, além da Rua Ricardo de Freitas Sales).

Todos as ruas contempladas pela revitalização ganharão elevação da pavimentação da rua, que ficará na mesma altura da calçada, além de iluminação com fiação subterrânea e calçadas mais largas. Assim como na Praia do Canto, os novos polos gastronômicos também contarão com horários em que o trânsito de veículos será interditado.