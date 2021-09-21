Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Revitalização

Polos gastronômicos: vídeo mostra como será a transformação das ruas em Vitória

Mudanças acontecerão em locais já bastante frequentados pelos capixabas. Eles ganharão nova cara para estimular o comércio e o turismo

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:05

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

21 set 2021 às 17:05
Modificações na Rua da Lama para criação de polo gastronômico
Modificações na Rua da Lama para criação de polo gastronômico Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
As ruas de alguns bairros de Vitória serão revitalizadas para dar lugar a polos gastronômicos na cidade. Entre os locais estão velhos conhecidos dos amantes da boa comida e dos boêmios, como é o caso da Rua da  Lama, em Jardim da Penha, e da Rua Sete, no Centro da Capital. 
Modificações também estão previstas para a Curva da Jurema, onde a área ao redor dos quiosques será reurbanizada.  
A criação dos polos gastronômicos visa a estimular o turismo de negócios na cidade. A ideia, segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, é requalificar regiões que já são conhecidas pela culinária com uma estrutura similar à que hoje existe no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto
Isso inclui a implementação da Rua Viva, um espaço dedicado para lazer dos moradores com interdição da via durante o período noturno.
"Vamos fomentar e fortalecer a gastronomia em pontos da cidade em que essa realidade já está posta, mas precisam de ser qualificados. O objetivo é humanizar esses locais e criar maior ambiência para o comércio local crescer", afirmou o secretário.
Confira quais trechos vão ser modificados:

RUA DA LAMA

A Avenida Anísio Fernandes Coelho, mais conhecida como Rua da Lama, é uma das que vai passar por reurbanização. Ali, as mudanças serão feitas no trecho que fica entre as ruas Arthur Czartoryski e Tupinambás. Além da elevação da pista, pequenas barras de ferro também serão instaladas próximo à calçada para proteger os pedestres dos veículos.

Projeto de revitalização da Rua da Lama

CURVA DA JUREMA

A área que fica no entorno dos quiosques da Curva da Jurema também será revitalizada. No local, o piso do calçadão será trocado e haverá mudança na passagem de pedestre. 

CENTRO

Dois pontos do Centro de Vitória passarão pelas mudanças: a Rua Sete e a Gama Rosa. Nesta última, a revitalização acontecerá em toda a via, enquanto na Rua Sete, as obras compreendem o trecho que vai da Praça Costa Pereira até a altura da escadaria da Piedade, na Rua Maria Saraiva.  

Projeto de revitalização da Rua Sete, no Centro de Vitória

Segundo Marcelo de Oliveira, o projeto de reestruturação desses locais, que ainda vai ser apresentado aos moradores, será diferente devido à peculiaridade dessas vias.
"A Gama Rosa é uma via de passagem, de quem vem da região central da cidade. A solução de revitalização que encontramos para ela é diferente da Rua Sete, onde parte já é uma via de pedestre", destacou.  

MATA DA PRAIA/BAIRRO REPÚBLICA

Na divisa dos bairros República e Mata da Praia, a revitalização dará origem a um polo gastronômico que já até tem nome: Polo das Nações. Isso porque a região é conhecida pela quantidade de restaurantes que oferece culinária de diferentes países.  Nestes bairros, as intervenções acontecerão feitas em três avenidas: 
  • Avenida Carlos Gomes de Sá (no trecho que fica entre a Rua Ronaldo Marangone e a Rua Francisco Fundão);
  • Avenida Desembargador Dermeval Lyrio (entre a rotatória que dá acesso à Rua Valdir Dutra de Freitas até a Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho);
  • Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho (no trecho que vai da Rua Francisco Fundão e a rotatória que dá acesso à Rua Construtor David Teixeira, além da Rua Ricardo de Freitas Sales).
Todos as ruas contempladas pela revitalização ganharão elevação da pavimentação da rua, que ficará na mesma altura da calçada, além de iluminação com fiação subterrânea e calçadas mais largas. Assim como na Praia do Canto, os novos polos gastronômicos também contarão com horários em que o trânsito de veículos será interditado.
 O recurso para as obras está previsto no pacote de R$ 1 bilhão em investimentos anunciado na última semana pelo prefeito Lorenzo Pazolini. Ao todo serão investidos cerca de R$ 150 milhões na reurbanização das vias, segundo a Prefeitura de Vitória.  
As licitações para obras devem ser abertas ainda neste ano e alguns projetos já estão prontos. No entanto, a administração da cidade admite que o fechamento das ruas ainda precisa ser debatido com os moradores dos bairros.

LEIA MAIS 

Ilha das Caieiras e São Pedro terão ciclovia, deques e peixaria comunitária

Vitória vai ganhar ciclovia ligando Praça dos Namorados ao Tancredão

Pacote de investimentos de Vitória deve gerar 3,3 mil empregos; veja as obras

Vitória anuncia pacote de obras com novas escolas e postos de saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Gastronomia Prefeitura de Vitória Rua da Lama Curva da Jurema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados