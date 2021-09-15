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Investimentos

Pacote de investimentos de Vitória deve gerar 3,3 mil empregos; veja as obras

Plano da prefeitura prevê investimento de R$ 1 bilhão em diversas áreas, como em novas escolas e postos de saúde

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 21:21

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

14 set 2021 às 21:21
CMEI Geisla da Cruz Militão na região de São Pedro
CMEI Geisla da Cruz Militão, na região de São Pedro, será uma das contempladas com o investimento Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória anunciou, na tarde desta terça-feira (14), um pacote de obras no valor de R$ 1 bilhão em investimentos contemplando projetos para as áreas de educação, saúde, mobilidade, infraestrutura e habitação. Na lista, há previsão de construção e reforma de escolas, postos de saúde e reurbanização de ruas.
Denominado "Plano Vitória", o pacote de obras públicas deve gerar 3,3 mil empregos por ano, segundo a prefeitura, somando vagas diretas e indiretas. A previsão é de criação de 1.340 empregos diretos e 1.990 indiretos por ano.

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Para a construção, ampliação e reforma de escolas estão previstos R$ 200 milhões, a maior fatia do total que deve ser empregado. A mobilidade e infraestrutura viária da Capital devem receber R$ 150 milhões, assim como as obras de drenagem e contenção. Veja detalhes abaixo:
  • Construção, reforma e ampliação de escolas - R$ 200 milhões
  • Equipamentos da área social - R$ 100 milhões
  • Mobilidade e infraestrutura viária - R$ 150 milhões
  • Urbanização - R$ 150 milhões
  • Habitação e edificações públicas - R$ 100 milhões
  • Drenagem e contenção - R$ 150 milhões
  • Parques e praças - R$ 50 milhões
  • Equipamentos e mobiliários - R$ 100 milhões
Prefeito Lorenzo Pazolini anuncia
Prefeito Lorenzo Pazolini anuncia "Plano Vitória", pacote de R$ 1 bilhão em investimentos até 2024. Crédito: Divulgação/Jansen Lube/PMV

CONFIRA AS OBRAS PREVISTAS NO PLANO VITÓRIA

Construção, reforma e ampliação de escolas
  • Objetivo: Ampliar a oferta de vagas nas modalidades de ensino regular e em tempo integral, e melhorar a infraestrutura física das creches e escolas da rede municipal de Vitória.
  • Investimentos previstos: R$ 200 milhões.
  • Exemplos:
  • EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes (São Benedito)
  • EMEF São Vicente de Paula (Centro)
  • CMEI Jacy Alves Fraga (Tabuazeiro)
  • CMEI Geisla da Cruz Militão (Redenção)
  • EMEF Adilson da Silva Castro (Ilha de de Monte Belo)
  • EMEF Ronaldo Soares (Resistência)
  • EMEF Francisco Lacerda de Aguiar (São Pedro)
  • EMEF Irmã Jacinta Soares (Romão)
Equipamentos das áreas da saúde e social
  • Objetivo: Construções e reformas de equipamentos, visando ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde e de assistência social.
  • Investimentos previstos: R$ 100 milhões.
  • Exemplos:
  • UBS Grande Vitória
  • UBS Santo Antônio
  • UBS Jardim Camburi
  • PA de São Pedro
  • Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi)
  • CRAS
  • CREAS
  • Restaurante Popular

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Mobilidade e infraestrutura viária
  • Objetivo: Realizar intervenções de melhoria na infraestrutura das vias públicas e de reurbanização com vistas à ampliação da mobilidade urbana e da segurança viária.
  • Investimentos previstos: R$ 150 milhões.
  • Exemplos:
  • Reurbanização da Rua da Lama - Polo gastronômico
  • Reurbanização da Curva da Jurema - Polo gastronômico
  • Av. Marechal Campos
  • Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados
  • Reabilitações na malha viária
  • Modernização do parque semafórico
Urbanização
  • Objetivo: Promover a urbanização e a qualificação dos espaços e dos equipamentos públicos, especialmente nas áreas mais necessitadas da cidade.
  • Investimentos previstos: R$ 150 milhões.
  • Exemplos:
  • Obras da Orla Noroeste
  • Intervenções nas Poligonais
  • Ligações intradomiciliares de esgoto
  • Intervenções urbanísticas nas áreas de interesse social
  • Adequações de acessibilidade nos morros

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Habitação e edificações públicas.
  • Objetivo: Construção de residenciais e outras intervenções habitacionais; construção e reforma de outras edificações públicas da cidade.
  • Investimentos previstos: R$ 100 milhões.
  • Exemplos:
  • Residencial Consolação
  • Residencial Santa Cecília
  • Reconstrução de Casas
  • Regularização Fundiária
  • Restauro do Mercado da Capixaba
  • Construção do Centro de Inteligência Municipal (CIM)
  • Modernização da Unidade de Transbordo de Resíduos
Drenagem e contenções
  • Objetivo: Realizar obras de macro e microdrenagem visando minimizar alagamentos, e obras de contenção de encostas para ampliação da segurança e prevenção de deslizamentos nas áreas inclinadas da cidade.
  • Investimentos previstos: R$ 150 milhões.
  • Exemplos:
  • Obras de Macrodrenagem
  • Obras de Microdrenagem
  • Contenção de encostas (Grupos 1, 2 e 3)

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Parques, praças, equipamentos esportivos e culturais
  • Objetivo: Ampliar e modernizar equipamentos públicos de infraestrutura urbana, ambiental, cultural, esportiva e de lazer.
  • Investimentos previstos: R$ 50 milhões.
  • Exemplos:
  • Modernização do Tancredão
  • Restauro da Biblioteca Municipal
  • Modernização dos Parques Municipais
  • Construção de novos mirantes
  • Construção e reforma de praças
  • Reformas e ampliação de calçadas
  • Quadras e campos esportivos
Equipamentos e mobiliários
  • Objetivo: Modernizar a infraestrutura tecnológica e de mobiliário de diversas áreas da Prefeitura de Vitória.
  • Investimentos previstos: R$ 100 milhões.
  • Exemplos:
  • Equipamentos de infraestrutura tecnológica
  • Aquisição de computadores, notebooks e tablets
  • Aquisição de veículos e equipamentos para a segurança pública
  • Ampliação da rede de wi-fi livre
  • Renovação de mobiliário, especialmente para a educação e a saúde

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