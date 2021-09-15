Pacote de investimentos de Vitória deve gerar 3,3 mil empregos; veja as obras

CMEI Geisla da Cruz Militão, na região de São Pedro, será uma das contempladas com o investimento

Denominado "Plano Vitória", o pacote de obras públicas deve gerar 3,3 mil empregos por ano, segundo a prefeitura, somando vagas diretas e indiretas. A previsão é de criação de 1.340 empregos diretos e 1.990 indiretos por ano.

Para a construção, ampliação e reforma de escolas estão previstos R$ 200 milhões, a maior fatia do total que deve ser empregado. A mobilidade e infraestrutura viária da Capital devem receber R$ 150 milhões, assim como as obras de drenagem e contenção. Veja detalhes abaixo: