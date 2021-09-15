Pacote de investimentos de Vitória deve gerar 3,3 mil empregos; veja as obras

A Prefeitura de Vitória anunciou, na tarde desta terça-feira (14), um pacote de obras no valor de R$ 1 bilhão em investimentos contemplando projetos para as áreas de educação, saúde, mobilidade, infraestrutura e habitação. Na lista, há previsão de construção e reforma de escolas, postos de saúde e reurbanização de ruas.
Denominado "Plano Vitória", o pacote de obras públicas deve gerar 3,3 mil empregos por ano, segundo a prefeitura, somando vagas diretas e indiretas. A previsão é de criação de 1.340 empregos diretos e 1.990 indiretos por ano.
Para a construção, ampliação e reforma de escolas estão previstos R$ 200 milhões, a maior fatia do total que deve ser empregado. A mobilidade e infraestrutura viária da Capital devem receber R$ 150 milhões, assim como as obras de drenagem e contenção. Veja detalhes abaixo:
- Construção, reforma e ampliação de escolas - R$ 200 milhões
- Equipamentos da área social - R$ 100 milhões
- Mobilidade e infraestrutura viária - R$ 150 milhões
- Urbanização - R$ 150 milhões
- Habitação e edificações públicas - R$ 100 milhões
- Drenagem e contenção - R$ 150 milhões
- Parques e praças - R$ 50 milhões
- Equipamentos e mobiliários - R$ 100 milhões
CONFIRA AS OBRAS PREVISTAS NO PLANO VITÓRIA
Construção, reforma e ampliação de escolas
- Objetivo: Ampliar a oferta de vagas nas modalidades de ensino regular e em tempo integral, e melhorar a infraestrutura física das creches e escolas da rede municipal de Vitória.
- Investimentos previstos: R$ 200 milhões.
- Exemplos:
- EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes (São Benedito)
- EMEF São Vicente de Paula (Centro)
- CMEI Jacy Alves Fraga (Tabuazeiro)
- CMEI Geisla da Cruz Militão (Redenção)
- EMEF Adilson da Silva Castro (Ilha de de Monte Belo)
- EMEF Ronaldo Soares (Resistência)
- EMEF Francisco Lacerda de Aguiar (São Pedro)
- EMEF Irmã Jacinta Soares (Romão)
Equipamentos das áreas da saúde e social
- Objetivo: Construções e reformas de equipamentos, visando ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde e de assistência social.
- Investimentos previstos: R$ 100 milhões.
- Exemplos:
- UBS Grande Vitória
- UBS Santo Antônio
- UBS Jardim Camburi
- PA de São Pedro
- Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi)
- CRAS
- CREAS
- Restaurante Popular
Mobilidade e infraestrutura viária
- Objetivo: Realizar intervenções de melhoria na infraestrutura das vias públicas e de reurbanização com vistas à ampliação da mobilidade urbana e da segurança viária.
- Investimentos previstos: R$ 150 milhões.
- Exemplos:
- Reurbanização da Rua da Lama - Polo gastronômico
- Reurbanização da Curva da Jurema - Polo gastronômico
- Av. Marechal Campos
- Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados
- Reabilitações na malha viária
- Modernização do parque semafórico
Urbanização
- Objetivo: Promover a urbanização e a qualificação dos espaços e dos equipamentos públicos, especialmente nas áreas mais necessitadas da cidade.
- Investimentos previstos: R$ 150 milhões.
- Exemplos:
- Obras da Orla Noroeste
- Intervenções nas Poligonais
- Ligações intradomiciliares de esgoto
- Intervenções urbanísticas nas áreas de interesse social
- Adequações de acessibilidade nos morros
Habitação e edificações públicas.
- Objetivo: Construção de residenciais e outras intervenções habitacionais; construção e reforma de outras edificações públicas da cidade.
- Investimentos previstos: R$ 100 milhões.
- Exemplos:
- Residencial Consolação
- Residencial Santa Cecília
- Reconstrução de Casas
- Regularização Fundiária
- Restauro do Mercado da Capixaba
- Construção do Centro de Inteligência Municipal (CIM)
- Modernização da Unidade de Transbordo de Resíduos
Drenagem e contenções
- Objetivo: Realizar obras de macro e microdrenagem visando minimizar alagamentos, e obras de contenção de encostas para ampliação da segurança e prevenção de deslizamentos nas áreas inclinadas da cidade.
- Investimentos previstos: R$ 150 milhões.
- Exemplos:
- Obras de Macrodrenagem
- Obras de Microdrenagem
- Contenção de encostas (Grupos 1, 2 e 3)
Parques, praças, equipamentos esportivos e culturais
- Objetivo: Ampliar e modernizar equipamentos públicos de infraestrutura urbana, ambiental, cultural, esportiva e de lazer.
- Investimentos previstos: R$ 50 milhões.
- Exemplos:
- Modernização do Tancredão
- Restauro da Biblioteca Municipal
- Modernização dos Parques Municipais
- Construção de novos mirantes
- Construção e reforma de praças
- Reformas e ampliação de calçadas
- Quadras e campos esportivos
Equipamentos e mobiliários
- Objetivo: Modernizar a infraestrutura tecnológica e de mobiliário de diversas áreas da Prefeitura de Vitória.
- Investimentos previstos: R$ 100 milhões.
- Exemplos:
- Equipamentos de infraestrutura tecnológica
- Aquisição de computadores, notebooks e tablets
- Aquisição de veículos e equipamentos para a segurança pública
- Ampliação da rede de wi-fi livre
- Renovação de mobiliário, especialmente para a educação e a saúde