470 anos de Vitória: uma comemoração em nome dos que trabalham pela cidade

Operação da Guarda Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Vitória comemora hoje seus 470 anos . Nossa cidade tem em sua formação histórias de vida que, com toda certeza, nos ajudaram a chegar aonde estamos e talvez a mais conhecida seja a história de Maria Ortiz, heroína que defendeu nossa ilha da invasão dos holandeses.

Mas, no aniversário de Vitória, quero destacar os que dedicaram sua vida ao nosso município: os servidores e as servidoras da capital. Desde o início da atual gestão, estamos trabalhando para tentar manter os direitos de quem trabalhou e trabalha em todas as áreas da cidade.

Logo no primeiro dia útil, votamos a Reforma da Previdência de maneira atropelada , o que culminou em cortes de até 14% no benefício dos aposentados e pensionistas. Fui contra e destaquei a falta do diálogo aberto com os nossos servidores e servidoras. É preciso dar valor a quem, dia após dia, se dedica a garantir aos nossos cidadãos e cidadãs o melhor serviço público que podemos oferecer.

São 11.047 homens e mulheres que garantem educação de qualidade e humanizada, seja no CMEI Odila Simões no Morro do Quadro ou no EMEF Álvaro de Castro Mattos em Jardim da Penha ; atenção à saúde na UBS em Jardim Camburi e também no Centro Municipal de Especialidades ou na nossa segurança em todo o território com a Guarda Municipal. De ponta a ponta, são 11.047 pessoas em toda a estrutura municipal que ajudam a escrever mais um capítulo na história da nossa cidade.

Durante a gestão do Partido dos Trabalhadores à frente da Prefeitura de Vitória , além de concursos públicos, investimos na implantação e na revisão de planos de cargos, carreiras e vencimentos para servidores, o que possibilitou que distorções que se acumularam ao longo dos anos fossem corrigidas, promovendo ganho real, acima da inflação. Pensamos também na formação continuada e dessa forma nasceram programas como Escola de Governo e a Escola Técnica de Saúde da Prefeitura de Vitória.

É preciso destacar ainda que, em quase dois anos de pandemia, nossos servidores foram cruciais e se desdobraram em múltiplas plataformas para não deixar que serviços e, principalmente, que dignidade fosse levada aos nossos munícipes, em especial aos mais vulnerabilizados.