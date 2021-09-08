Parques em Vitória estimulam o contato permanente com a natureza

Parque da Fonte Grande: novos mirantes para contemplar a vista de Vitória e cidades vizinhas Crédito: Fernando Madeira

De uma ponta a outra, Vitória é desenhada pelas cores de suas áreas verdes. Em pouco mais de 20 quilômetros do trajeto que separa o Parque da Fonte Grande, na região de São Pedro, do Botânico Vale, em Jardim Camburi, é possível percorrer caminhos que levam também a outros parques. Ao todo, são 17 espalhados por 14 bairros da cidade, com centenas de milhares de metros quadrados de muita natureza.

Localizado no bairro Grande Vitória e no "coração" do maciço central de Vitória está o Parque Estadual da Fonte Grande, o maior da cidade. São 218 hectares de Mata Atlântica e cerca de 50 nascentes. Essa abundância de água dá nome ao local, fonte de abastecimento hídrico para a Capital por um longo período desde a época colonial.

O Parque da Fonte Grande é um convite irrecusável à apreciação da vista, já que é o segundo ponto mais alto da cidade - 310 metros acima do nível do mar - só perdendo a primeira colocação para a Ilha de Trindade. São quatro mirantes, três deles inaugurados em maio deste ano, que oferecem uma visão panorâmica da “Ilha do Mel” e dos municípios de Vila Velha e Cariacica.

Para ter acesso aos mirantes, é necessário caminhar por trilhas pela mata, todas autoguiadas. O parque funciona de terça-feira a domingo, incluindo feriados, das 8h às 17h, e a entrada, gratuita, é feita através da avenida Serafim Derenzi.

Dois parques de Vitória passam por obras e, por isso, estão temporariamente fechados para o público. É o caso do Parque Municipal Gruta da Onça, famoso por suas trilhas entre nascentes e riachos, e o Parque Natural Vale do Mulembá, uma área de preservação com 142 hectares de Mata Atlântica.

CONFIRA ALGUMAS OPÇÕES

Fonte Grande Um dos mais tradicionais e o mais antigo parque de Vitória. Oferece um “oásis” em meio à agitação do Centro com lago com peixes, a Concha Acústica e paisagismo preservado. Funciona segunda-feira, das 6h às 9h e das 17h às 22h, e de terça-feira a domingo, das 6h às 22h. Trilhas íngremes levam a pontos privilegiados para a observação da região, já que o parque está encravado no maciço central de Vitória. Para os interessados, o local conta com viveiro de plantas medicinais e faz distribuição de maços e mudas. Funciona de terça a domingo, das 7h às 22h. Seus cinco hectares são um convite para a prática de caminhadas circulando lagos e um córrego formados pelas águas de uma nascente do local. Funciona às segundas, das 5h às 9h e das 17h às 22h, e de terça-feira a domingo, das 5h às 22h. A famosa pedra em formato de cebola dá nome ao parque de 10 hectares de restinga e Mata Atlântica. Pequenos répteis e aves habitam o local. Fica na Mata da Praia e funciona às segundas, das 5h às 9h e das 17h às 22h, e de terça-feira a domingo, das 5h às 22h. Destino ideal para esportistas, oferece campo de futebol de grama sintética, pista de bicicross, pista de skate, espaço para musculação e ginástica funcional. Fica na avenida Dante Michelini e é um parque aberto. São 23 mil metros quadrados de área verde e um grande lago. Sedia um centro de educação ambiental e pesquisa para conservação do jacaré-do-papo-amarelo. Fica na rua Eugênio Pacheco de Queiroz e funciona de terça a domingo, das 6h às 19h. Em 33 hectares, é ideal para quem quer conhecer diferentes espécies da flora da Mata Atlântica - são 140 catalogadas no local. Outra atração é um vagão-biblioteca. Fica em Jardim Camburi . O parque está temporariamente fechado devido à pandemia. parque é o segundo ponto mais alto da cidade - 310 metros acima do nível do mar - só perdendo a primeira colocação para a Ilha de Trindade. São quatro mirantes, três deles inaugurados em maio deste ano, que oferecem uma visão panorâmica da “Ilha do Mel” e dos municípios de Vila Velha e Cariacica. Para ter acesso aos mirantes, é necessário caminhar por trilhas pela mata, todas autoguiadas. O parque funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, e o acesso é pela avenida Serafim Derenzi.

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