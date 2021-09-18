Vitória vai ganhar ciclovia ligando Praça dos Namorados ao Tancredão
A capital do Espírito Santo vai contar com uma ciclovia de oito quilômetros que ligará a Praça dos Namorados, na Praia do Canto, ao Ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste. O projeto, que já está na fase final de elaboração, faz parte do pacote de R$ 1 bilhão de investimentos anunciado pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), na última terça-feira (14).
A ciclovia entre a Praça dos Namorados e o Tancredão é uma promessa antiga, mas que nunca foi colocada em prática. A construção, que tem previsão para começar no ano que vem, vai permitir que toda a orla de Vitória seja percorrida de bicicleta.
Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira, o projeto vai ser dividido em duas etapas. A primeira delas é mais simples e engloba os trechos que já possuem uma estrutura para os ciclistas.
“A gente tem algumas regiões, como ali na Praça do Papa, onde já tem ciclovia, mas precisa revitalizar. Então essa vai ser a primeira parte. Depois a gente dá início à segunda fase, que é de construção da ciclovia nos trechos que não têm, por exemplo no trajeto que vai do Horto até o antigo INSS, parte da Beira-Mar, na Curva do Saldanha”, exemplificou.
8 quilômetros
Ciclovia vai ligar Praça dos namorados ao Tancredão
O secretário adiantou que não são todos os trechos que vão ter uma divisão entre a ciclovia e a calçada. Isso porque, algumas partes são estreitas e inviabilizam a construção de uma ciclovia de 1,5 metros, como é o caso da que existe na Praia de Camburi
“A gente precisa levar em conta que já temos construções ao longo desse trecho, então não podemos quebrar um muro para construir uma ciclovia larga. Em um trecho ou outro, pode ser que o espaço entre pedestres e bicicleta seja compartilhado. Claro que com sinalização, piso diferente, a faixa e respeitando os 1,2 metros de largura, que é o mínimo que a legislação exige”, afirmou.
Ainda, de acordo com Marcelo, a ideia é que as ciclovias fiquem mais próximas à orla. Na Praça dos Namorados, por exemplo, o trecho construído vai ficar do lado praia e não anexo à pista dos carros.
“A gente acredita que o ciclista quer pedalar tendo o visual da orla, que é muito bonito. Então a ideia é permitir isso a ele nos trechos que isso é possível”, destacou.
"A gente acredita que o ciclista quer pedalar tendo o visual da orla, que é muito bonito. Então a ideia é permitir isso a ele nos trechos que isso é possível"
O projeto está na fase final de elaboração. Concluído, será feito o edital de licitação. A expectativa é que essa parte seja concluída no primeiro semestre de 2022, com início das obras no mesmo ano. Por enquanto, não há previsão de custos e nem do tempo de duração da obra. Isso deve ser detalhado na fase de licitação.