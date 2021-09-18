Ciclistas em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Vitória vai ganhar ciclovia ligando Praça dos Namorados ao Tancredão

A ciclovia entre a Praça dos Namorados e o Tancredão é uma promessa antiga, mas que nunca foi colocada em prática. A construção, que tem previsão para começar no ano que vem, vai permitir que toda a orla de Vitória seja percorrida de bicicleta.

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Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira, o projeto vai ser dividido em duas etapas. A primeira delas é mais simples e engloba os trechos que já possuem uma estrutura para os ciclistas.

“A gente tem algumas regiões, como ali na Praça do Papa, onde já tem ciclovia, mas precisa revitalizar. Então essa vai ser a primeira parte. Depois a gente dá início à segunda fase, que é de construção da ciclovia nos trechos que não têm, por exemplo no trajeto que vai do Horto até o antigo INSS, parte da Beira-Mar, na Curva do Saldanha”, exemplificou.

8 quilômetros Ciclovia vai ligar Praça dos namorados ao Tancredão

O secretário adiantou que não são todos os trechos que vão ter uma divisão entre a ciclovia e a calçada. Isso porque, algumas partes são estreitas e inviabilizam a construção de uma ciclovia de 1,5 metros, como é o caso da que existe na Praia de Camburi

“A gente precisa levar em conta que já temos construções ao longo desse trecho, então não podemos quebrar um muro para construir uma ciclovia larga. Em um trecho ou outro, pode ser que o espaço entre pedestres e bicicleta seja compartilhado. Claro que com sinalização, piso diferente, a faixa e respeitando os 1,2 metros de largura, que é o mínimo que a legislação exige”, afirmou.

Ainda, de acordo com Marcelo, a ideia é que as ciclovias fiquem mais próximas à orla. Na Praça dos Namorados, por exemplo, o trecho construído vai ficar do lado praia e não anexo à pista dos carros.

“A gente acredita que o ciclista quer pedalar tendo o visual da orla, que é muito bonito. Então a ideia é permitir isso a ele nos trechos que isso é possível”, destacou.

"A gente acredita que o ciclista quer pedalar tendo o visual da orla, que é muito bonito. Então a ideia é permitir isso a ele nos trechos que isso é possível" Marcelo de Oliveira - secretário de Desenvolvimento da Cidade