Obras na Rua Anisio Fernandes Coelho, a Rua da Lama, Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Com isso, quem passar pelo local já perceberá os serviços que transformarão a região em um novo polo gastronômico.

As obras tinham sido anunciadas para julho, mas só começaram, de fato, em setembro, e o prazo para finalização é de um ano do seu início. O custo é de R$ 4,5 milhões.

A primeira ação na região é a duplicação da capacidade da rede de drenagem de águas das chuvas da região, etapa que deve ser concluída até fevereiro. As intervenções começaram no entorno da Praça Wolghano Netto, nos acessos às ruas Hugo Viola (via que dá acesso ao viaduto/Ufes/Fernando Ferrari) e Comissário Octávio de Queiroz.

Your browser does not support the audio element. Com início das obras, Rua da Lama vai ganhar novo visual até setembro

Projeto de revitalização da Rua da Lama Crédito: Divulgação/Sedec

Atualmente, as obras já avançaram para a Avenida Anísio Fernandes Coelho, por isso, a pista no sentido Ufes-Jardim da Penha está interditada, e o trânsito está sendo desviado para a Rua Tupinambás.

Segundo o secretário de Obras Gustavo Perim, o objetivo é adiantar essa parte da obra durante o período de férias, quando o fluxo na região fica reduzido.

Agora, o próximo passo é implementar o projeto de rua calma, que vai ter as calçadas niveladas e toda uma urbanização com balizadores nas laterais. O canteiro será aumentado, serão instalados tijolos holandeses e a pista será estreitada, para a passagem de um só carro por sentido, além do estacionamento ser eliminado, para privilegiar o pedestre.

A chamada rua calma ficará na Avenida Anísio Fernandes Coelho, no trecho que vai da Rua Carijós até a Avenida Alziro Zarur. As vias também vão receber nova pavimentação e adequação.

Obras na Rua da Lama, Vitória

Curva da Jurema

Na Curva da Jurema, que também vai ganhar visual de polo gastronômico em todo o calçadão que beira os quiosques, a obra já começou e está prevista para ser entregue até o fim do ano.

Mas, durante o verão, as intervenções começaram pela parte do estacionamento. A ideia da nova urbanização é ter conceito como o da Rua da Lama, de tráfego calmo.