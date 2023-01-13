Restaurante Universitário da Ufes, no campus de Goiabeiras, em Vitória Crédito: Rafael Zambe

Fora até hoje da rede pública de esgoto de Vitória, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) adotou uma medida paliativa para resolver o problema de saneamento do Restaurante Universitário (RU). Todos os dias, segundo a própria instituição, os resíduos gerados no local precisam ser recolhidos por meio de um caminhão-tanque.

Atualmente, segundo a Ufes, os resíduos estão sendo enviados de forma provisória até a empresa Marca Ambiental, para descarte em um local licenciado. "A Superintendência de Infraestrutura (SI) informa que ainda está aguardando a reformulação do projeto do sistema de esgotamento da Universidade, que está sendo realizado pela Cesan", destacou a Ufes, por nota.

Your browser does not support the audio element. Sem solução definitiva, Ufes usa 1 caminhão por dia para retirar esgoto do RU

Lagoa da Ufes, na unidade de Goibeiras, em Vitória Crédito: Rafael Zambe

Para realizar a obra, no entanto, a universidade ainda busca captar, junto à bancada capixaba no Congresso Nacional , cerca de R$ 8 milhões.

"A SI destaca que, desde 2021, várias intervenções foram realizadas no sistema de esgoto do Restaurante Universitário do campus de Goiabeiras, como a revisão de toda a tubulação que interliga as caixas de filtragem existentes; manutenção do sistema de esgoto do RU, com limpeza na caixa de gordura e no sistema de caixas de filtragem de dejetos; instalação de tampas de alumínio em todas as caixas; instalação de dois tanques de armazenamento de efluentes do esgotamento da cozinha do restaurante, com capacidade de 10 mil litros cada um, que complementa o sistema de tratamento por meio dos filtros que existem atualmente", complementou a Ufes.

Notificação

A ausência de ligação da cidade universitária à rede de esgoto já foi alvo da Prefeitura de Vitória , que solicitou à Ufes em 2019 para que realizasse adequações. Na época, a universidade foi notificada e também foi lavrado auto de infração pela falta de interligação.

Procurada neste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informou que uma multa no valor de R$ 43.122,78 está na fase de recurso. Apontou ainda que está acompanhando todos os aspectos do caso, "visando à implementação de medidas de controle ambiental efetivas por parte da universidade".

Arquivos & Anexos Ufes foi notificada em 2019 por não estar ligada à rede de esgoto A Prefeitura de Vitória solicitou à universidade adequações na rede de esgoto Tamanho do arquivo: 409kb Baixar

Devido à falta de solução definida por parte da Ufes, a Semmam também não descartou a adoção de novas medidas administrativas e fiscalizatórias, conforme estabelece a legislação vigente.

Já a Cesan destacou, por nota, que os "termos para firmar um convênio estão sendo definidos pelas partes envolvidas".

Entenda

Técnicos da própria universidade emitiram um relatório, em 2021, apontando que o sistema do restaurante pode causar lesões na área de manguezal. Um dos ofícios cita ainda que o lençol freático da região se encontra bastante próximo à superfície, o que pode favorecer a uma contaminação desse recurso.

Os resíduos sanitários da Ufes são depositados em fossas biológicas, que são drenadas. Nesse sistema, o esgoto gerado é filtrado em caixas de brita, deteriorando-se depois. Já no caso do RU, o sistema é de fossa-filtro, que lança os resíduos na lagoa após esse tratamento.

Em outubro de 2020, houve a criação de um Grupo de Trabalho (GT) cujo objetivo foi realizar estudos técnicos para promover a destinação correta dos resíduos gerados.

O relatório final do GT foi divulgado em fevereiro do ano seguinte, com alegações de que "o sistema fossa-filtro é utilizado de maneira extensiva no campus de Goiabeiras como única solução para o tratamento de efluentes, sem desinfecção e sem qualquer tipo de licença, controle ou monitoramento".