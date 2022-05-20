RU da Ufes oferece risco a mangue, lagoa e lençol freático, revelam documentos

PRIMEIRA DEMANDA ENVIADA À UFES

1 - Quando que a Ufes pretende reabrir o RU para a preparação in loco das comidas?



Conforme comunicado publicado no portal da Ufes no dia 3 de maio de 2022, os fornecedores de matéria-prima e de serviços terceirizados já foram contratados e, as equipes, recrutadas. Em seguida, serão realizados os treinamentos e a higienização dos espaços, equipamentos e utensílios. O início da produção própria nos RUs está previsto para o dia 23 de maio. Os RUs do campus de Alegre e da unidade de Jerônimo Monteiro da Ufes retomaram suas atividades com o fornecimento de refeições na segunda-feira, 9.

2 - Por que a obra para ligar à rede de esgoto pública ainda não foi feita?

Segundo informações da Superintendência de Infraestrutura da Ufes, foi necessário reavaliar detalhes do projeto para realizar uma melhor adequação à demanda da Universidade, além da necessidade de buscar recursos para sua execução. Agora o projeto foi retomado e, em paralelo, a Universidade está buscando a liberação de recursos, da ordem de R$ 8 milhões de reais, para a execução da obra. Existe um grupo de trabalho dedicado a essa questão. Como medida de manutenção, a Superintendência de Infraestrutura realizou um serviço de inspeção na rede de esgoto do RU de Goiabeiras, com limpeza na caixa de gordura e no sistema de caixas de filtragem de dejetos, além da instalação de tampas de alumínio em todas as caixas. Essas intervenções foram finalizadas em abril.

3 - Há quanto tempo a universidade enfrenta o problema?

Desde a criação da Ufes é adotado o sistema de fossa com filtro biológico, que é uma solução técnica possível quando não se dispõe de outro sistema de esgotamento sanitário.

4 - Enquanto não há essa ligação, pra onde os dejetos estão indo (ou estavam quando refeições ainda eram servidas lá)?

O sistema atual filtra os dejetos e os resíduos, já tratados, são lançados na lagoa da Ufes. Todo o trabalho de manutenção é feito para minimizar ao máximo o impacto ambiental.

5 - Quais dejetos são esses (sanitários e de cozinha, como de pias e ralos, por exemplo)?

São dejetos oriundos da cozinha do RU. O esgoto dos sanitários é direcionado para outro sistema, que é o de fossa com filtro biológico.

6 - Existe alguma previsão de regularização?

Conforme informado anteriormente, a Universidade está buscando a liberação de recursos, da ordem de R$ 8 milhões, para a execução da obra. A previsão é que a contratação da empresa para a execução da obra seja realizada até o final deste ano.

SEGUNDA DEMANDA ENVIADA À UFES

7 - Como funciona o sistema de esgoto da Ufes atualmente?

No campus de Goiabeiras é adotado o sistema de fossa com filtro biológico. Neste sistema, o esgoto gerado é filtrado em caixas de brita, deteriorando-se depois. Somente a água pluvial é descartada no ambiente.

8 - Durante uma visita feita por engenheiros à bomba de gordura do RU, em 2019, ficou verificado que as tubulações que interligam as caixas de passagem existentes, e consequentemente a vala de infiltração, estavam todas danificadas. Durante o período de funcionamento do restaurante, antes da pandemia, elas foram consertadas, então?

A Superintendência de Infraestrutura informa que foi realizada a manutenção do sistema de esgoto do RU, com limpeza na caixa de gordura e no sistema de caixas de filtragem de dejetos, além da instalação de tampas de alumínio em todas as caixas. Essas intervenções tiveram início em 2021 e foram finalizadas em abril deste ano.

9 - Além disso, nos últimos anos, a Ufes passou a servir de 600 refeições diárias a 4.000 refeições por dia, no RU. O sistema atual de esgoto, por fossas, comporta essa quantidade da mesma forma?

Com o aumento do número de refeições (comparando o número de usuários do início dos anos 2000 com a demanda dos anos recentes), a Superintendência de Infraestrutura tem ciência de que o sistema precisa ser reformulado. Por este motivo, a Ufes está investindo em um projeto estruturante de todo o sistema de esgoto do campus de Goiabeiras, com a execução de um projeto que vai ligar o sistema de esgoto do campus à rede da Cesan.

10 - A conclusão do grupo de trabalho responsável pelo caso também destacou que "o sistema fossa-filtro é utilizado de maneira extensiva no campus de Goiabeiras como única solução para o tratamento de efluentes, sem desinfecção e sem qualquer tipo de licença, controle ou monitoramento" e que "os mesmos problemas possivelmente ocorrem nas demais edificações do campus". Eles também frisaram que todo o sistema de fossa está condenado.

Desde a criação da Ufes é adotado na Universidade o sistema de fossa com filtro biológico, que é uma solução técnica possível quando não se dispõe de outro sistema de esgotamento sanitário. Esse sistema é monitorado continuamente, sendo realizadas ações periódicas de limpeza e reparo.

11 - A Cesan disse que entrou em tratativas com vocês para a ligação à rede pública. É aquele mesmo projeto de 2013? Há alguma previsão de início e finalização?

Sim, é o mesmo projeto, mas que precisa de ajustes para ser atualizado às condições atuais. Conforme informado anteriormente, a previsão da Superintendência de Infraestrutura é que a etapa de ajustes do projeto seja concluída este ano, juntamente com a contratação da empresa para a execução da obra. A obra está prevista para ser executada em 12 meses.

12 - Até a finalização das obras, com o retorno do RU no dia 23 deste mês, o que será feito?

O sistema de esgoto do RU continuará sendo inspecionado e monitorado, com a realização de ações de limpeza na caixa de gordura e no sistema de caixas de filtragem, além de reparos, sempre que necessário, e outras providências técnicas.



13 - E quanto ao questionamento do relatório do GT, que fala que se as atividades do RU voltarem, a Ufes estaria praticando um crime ambiental? O problema seria a contaminação do lençol freático da área de manguezal? Qual o posicionamento da Ufes?

A Ufes está envidando todos os esforços para a realização de um projeto estruturante de todo o sistema de esgoto do campus de Goiabeiras, que possibilitará a ligação do sistema de esgoto do campus à rede da Cesan.



TERCEIRA NOTA ENVIADA PELA UFES

Técnicos da Superintendência de Infraestrutura (SI) realizaram a revisão de toda a tubulação que interliga as caixas de filtragem existentes. Esta revisão se soma às outras ações que havíamos informado anteriormente: manutenção do sistema de esgoto do RU, com limpeza na caixa de gordura e no sistema de caixas de filtragem de dejetos, além da instalação de tampas de alumínio em todas as caixas (iniciadas em 2021 e finalizadas em abril desde ano).

A SI também realizou a instalação de dois tanques de armazenamento (foto) de efluentes do esgotamento da cozinha do restaurante, com capacidade de 10 mil litros cada um, que complementa o sistema de tratamento por meio dos filtros que existem atualmente. O esgoto oriundo da cozinha será direcionado para esses tanques e recolhido periodicamente por caminhões. Essa medida tem o objetivo de evitar que os resíduos sejam lançados na lagoa.

QUARTA NOTA ENVIADA PELA UFES

A Superintendência de Infraestrutura explica que não há interferência porque as caixas de filtragem são suspensas e não há contato do esgoto com o lençol freático.

