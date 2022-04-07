Máscara e comprovante de vacina continuam obrigatórios na Ufes

As aulas presenciais na Universidade Federal do Espírito Santo retornam no próximo dia 18 deste mês Crédito: Vitor Jubini

Em comunicado divulgado pouco após o pronunciamento do governador Renato Casagrande , a instituição esclareceu que a regra vale para todas as pessoas que circulem nas dependências: estudantes, funcionários, terceirizados e participantes de eventos acadêmicos, culturais, artísticos e esportivos.

No que diz respeito ao passaporte vacinal, a Ufes explicou que a única exceção fica para aqueles que "apresentarem causa de saúde que isente da vacinação contra a Covid-19, comprovada mediante apresentação de declaração médica assinada e carimbada com nome e CRM legíveis ou certificação digital".

"A pandemia ainda não acabou. Apesar de todos os indicadores epidemiológicos estarem bem baixos em relação a outros momentos, as medidas de precaução ainda têm que ser mantidas" Leila Massaroni - Coordenadora do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (Coe-Ufes)

Segundo a universidade, as máscaras poderão ser retiradas apenas durante os momentos de alimentação. "No Plano de Biossegurança também há orientações sobre lavagem frequente das mãos, uso de álcool em gel (disponibilizado nos câmpus) e etiqueta respiratória", destacou.

Ainda de acordo com o comunicado, as salas de aula terão o número usual de cadeiras e haverá indicação da quantidade máxima de pessoas permitidas simultaneamente em áreas comuns como secretarias, refeitórios, banheiros e bibliotecas. Além de sinalização para evitar aglomerações.

SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19?

No dia 18 de abril – data em que está prevista a volta às aulas presenciais – a Ufes também vai disponibilizar um sistema de monitoramento (no site coronavirus.ufes.br ) dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre professores, funcionários, trabalhadores terceirizados e estudantes.

"Quem tiver contato domiciliar com um contaminado, suspeita ou confirmação da doença deve informar imediatamente à respectiva chefia, ou coordenador do curso e não comparecer à universidade. Todos os sintomáticos precisam se testar e manter o isolamento por sete dias", orientou a Ufes.