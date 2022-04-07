Máscara e comprovante de vacina continuam obrigatórios na Ufes

Embora a obrigatoriedade do uso da máscara e a exigência do comprovante de vacinação da Covid-19 terem sido abolidas nessa quarta-feira (6) em todo o Estado, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) continuará exigindo ambas as medidas nos quatro campi que possui no Estado (Vitória - Maruípe e Goiabeiras, São Mateus e Alegre)
Em comunicado divulgado pouco após o pronunciamento do governador Renato Casagrande, a instituição esclareceu que a regra vale para todas as pessoas que circulem nas dependências: estudantes, funcionários, terceirizados e participantes de eventos acadêmicos, culturais, artísticos e esportivos.
No que diz respeito ao passaporte vacinal, a Ufes explicou que a única exceção fica para aqueles que "apresentarem causa de saúde que isente da vacinação contra a Covid-19, comprovada mediante apresentação de declaração médica assinada e carimbada com nome e CRM legíveis ou certificação digital".
"A pandemia ainda não acabou. Apesar de todos os indicadores epidemiológicos estarem bem baixos em relação a outros momentos, as medidas de precaução ainda têm que ser mantidas"
Segundo a universidade, as máscaras poderão ser retiradas apenas durante os momentos de alimentação. "No Plano de Biossegurança também há orientações sobre lavagem frequente das mãos, uso de álcool em gel (disponibilizado nos câmpus) e etiqueta respiratória", destacou.
Ainda de acordo com o comunicado, as salas de aula terão o número usual de cadeiras e haverá indicação da quantidade máxima de pessoas permitidas simultaneamente em áreas comuns como secretarias, refeitórios, banheiros e bibliotecas. Além de sinalização para evitar aglomerações.
SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19?
No dia 18 de abril – data em que está prevista a volta às aulas presenciais – a Ufes também vai disponibilizar um sistema de monitoramento (no site coronavirus.ufes.br) dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre professores, funcionários, trabalhadores terceirizados e estudantes.
"Quem tiver contato domiciliar com um contaminado, suspeita ou confirmação da doença deve informar imediatamente à respectiva chefia, ou coordenador do curso e não comparecer à universidade. Todos os sintomáticos precisam se testar e manter o isolamento por sete dias", orientou a Ufes.
Máscara e comprovante de vacina continuam obrigatórios na Ufes