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Medida valendo

ES acaba com obrigação de uso de máscara e de passaporte da vacina

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, que também determinou o fim do Mapa de Risco no Estado

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:34

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

06 abr 2022 às 15:34
Após dois anos de pandemia de coronavírus, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (6), o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no Espírito Santo. A medida vale tanto para ambientes abertos, onde o uso de máscaras já não era obrigatório, quanto fechados. 
A partir desta quarta, essa e outras medidas de enfrentamento à Covid-19 foram extintas. Acaba, então, a exigência do passaporte da vacina e a publicação do mapa de risco, assim como as restrições associadas a ele.
"A partir deste momento, as medidas qualificadas caem. Fica mantido o decreto que criou a sala de situação e o acompanhamento da Secretaria de Saúde. Nós não estamos decretando aqui o fim da pandemia. Hoje, nós estamos mudando o modelo e a forma de gestão da pandemia", disse Casagrande.
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A máscara, no entanto, segue obrigatória para profissionais da área de Saúde. No caso dos capixabas que não se vacinaram, que fazem parte do grupo de risco para Covid-19 (idosos, imunossuprimidos, gestantes), ou que estejam com sintomas gripais a proteção, apesar de não ser mais obrigatória, é recomendada.
"Esse é um passo simbólico. A partir deste momento, o uso [da máscara] não é mais obrigado. Isso não quer dizer que as pessoas não devam usar", anunciou o governador.
Durante o anúncio também foi determinada a suspensão da exigência do comprovante de vacinação contra Covid-19 (passaporte da vacina) para ter acesso a eventos sociais, restaurantes e lanchonetes no Estado.
Luiz Carlos Reblin, Nesio Fernandes e Renato Casagrande em pronunciamento nesta quarta (6)
Luiz Carlos Reblin, Nesio Fernandes e Renato Casagrande em pronunciamento nesta quarta (6) Crédito: Carlos Alberto Silva
"Estamos em um quadro de melhores dados desde o início da pandemia. Isso permite que a gente não exija mais o comprovante", afirmou. 
O passaporte da vacina continuava sendo exigido em regiões que não tinham atingido o risco muito baixo para Covid-19 no Mapa de Risco do governo estadual. Com o fim do mapa, a classificação também deixa de existir, conforme anunciou Casagrande. 

REDUÇÃO NO NÚMERO DE INFECTADOS E DE MORTOS

Durante a coletiva, o governador e o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, ressaltaram a queda nos indicadores relacionados à pandemia no Estado. Atualmente, a taxa de transmissão está em 0,19, o que significa que dez pessoas contaminadas transmitem para duas.  Já a taxa de positividade dos testes é de 2%, ou seja, a cada 100 testes de Covid feitos, dois saem com resultado positivo.
"A media móvel de óbito em 14 dias é um óbito. Então é  a menor taxa desde março  (de 2020). Nesse mês de abril, estamos no dia 6, tivemos um óbito e temos hoje 27 leitos ocupados com pessoas com Covid. Nós já chegamos a ter mais de mil pessoas internadas", ressaltou Casagrande.
Ele atribuiu à vacinação os resultados positivos obtidos até o momento pelo Estado, mas fez um apelo para que as pessoas completem o esquema vacinal, principalmente as crianças. Elas têm menos de 50% de cobertura até o momento, sendo a parcela da população menos protegida pelo imunizante nesse momento.
"Nós temos já um percentual grande de pessoas vacinadas, mas ainda temos mais de 1 milhão de pessoas que precisam se vacinar com a terceira dose. Temos a maior cobertura de pessoas idosas do Brasil. Não tem mais razão, pelos nossos indicadores, as medidas qualificadas, mas continuamos apelando para que as pessoas possam completar o ciclo de vacinação", ressaltou o governador.

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