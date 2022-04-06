A partir desta quarta, essa e outras medidas de enfrentamento à Covid-19 foram extintas. Acaba, então, a exigência do passaporte da vacina e a publicação do mapa de risco, assim como as restrições associadas a ele.

"A partir deste momento, as medidas qualificadas caem. Fica mantido o decreto que criou a sala de situação e o acompanhamento da Secretaria de Saúde. Nós não estamos decretando aqui o fim da pandemia. Hoje, nós estamos mudando o modelo e a forma de gestão da pandemia", disse Casagrande.



Your browser does not support the audio element. ES acaba com obrigação de uso de máscara e de passaporte da vacina

A máscara, no entanto, segue obrigatória para profissionais da área de Saúde. No caso dos capixabas que não se vacinaram, que fazem parte do grupo de risco para Covid-19 (idosos, imunossuprimidos, gestantes), ou que estejam com sintomas gripais a proteção, apesar de não ser mais obrigatória, é recomendada.

"Esse é um passo simbólico. A partir deste momento, o uso [da máscara] não é mais obrigado. Isso não quer dizer que as pessoas não devam usar", anunciou o governador.

Durante o anúncio também foi determinada a suspensão da exigência do comprovante de vacinação contra Covid-19 (passaporte da vacina) para ter acesso a eventos sociais, restaurantes e lanchonetes no Estado.

Luiz Carlos Reblin, Nesio Fernandes e Renato Casagrande em pronunciamento nesta quarta (6) Crédito: Carlos Alberto Silva

"Estamos em um quadro de melhores dados desde o início da pandemia. Isso permite que a gente não exija mais o comprovante", afirmou.

O passaporte da vacina continuava sendo exigido em regiões que não tinham atingido o risco muito baixo para Covid-19 no Mapa de Risco do governo estadual. Com o fim do mapa, a classificação também deixa de existir, conforme anunciou Casagrande.

REDUÇÃO NO NÚMERO DE INFECTADOS E DE MORTOS

Durante a coletiva, o governador e o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, ressaltaram a queda nos indicadores relacionados à pandemia no Estado. Atualmente, a taxa de transmissão está em 0,19, o que significa que dez pessoas contaminadas transmitem para duas. Já a taxa de positividade dos testes é de 2%, ou seja, a cada 100 testes de Covid feitos, dois saem com resultado positivo.

"A media móvel de óbito em 14 dias é um óbito. Então é a menor taxa desde março (de 2020). Nesse mês de abril, estamos no dia 6, tivemos um óbito e temos hoje 27 leitos ocupados com pessoas com Covid. Nós já chegamos a ter mais de mil pessoas internadas", ressaltou Casagrande.

Ele atribuiu à vacinação os resultados positivos obtidos até o momento pelo Estado, mas fez um apelo para que as pessoas completem o esquema vacinal, principalmente as crianças. Elas têm menos de 50% de cobertura até o momento, sendo a parcela da população menos protegida pelo imunizante nesse momento.