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Proteção

Por que algumas pessoas não têm Covid mesmo vivendo com infectados?

Há características individuais que determinam o grau de imunidade, segundo especialistas, mas medidas que contribuem para a prevenção também contam
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 abr 2022 às 14:09

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 14:09

Sintomas da covid-19 e da influenza podem ser parecidos.
A imunidade é uma característica individual e determina como o organismo das pessoas reage a agentes infecciosos Crédito: Pixabay
Desde o início da pandemia, casos de pessoas que dividem o mesmo espaço com infectados pelo coronavírus (Sars-Cov-2) não contraírem a Covid-19 suscitam questionamentos sobre as razões para alguns estarem, aparentemente, mais protegidos do agente infeccioso. O fato é que há sim características individuais que determinam o grau de imunidade. Contudo, não devemos desconsiderar também outras medidas de proteção, como uso de máscara e isolamento. 
A pneumologista Dyanne Dalcomune observa que o organismo de algumas pessoas oferece uma resposta mais rápida quando é "atacado" pelo vírus. 
"É uma característica individual genética. O organismo é invadido e o primeiro batalhão de defesa nessas pessoas é mais rápido e afasta os invasores"
Dyanne Dalcomune - Pneumologista da Rede Meridional
Essa condição é o que, segundo a médica da Rede Meridional, também justifica o fato de idosos com mais de 90 anos que, mesmo antes de ter a vacina contra a Covid-19 e serem de grupo de risco pela faixa etária, sobreviveram à infecção, ao passo que pessoas bem mais jovens evoluíram com gravidade e morreram. 
Dyanne frisa que, apesar de terem esse perfil, a vacina não deve ser dispensada. "Mesmo essas pessoas têm benefícios ao se vacinarem. Todos têm que se vacinar."

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Ana Carolina D'Ettores, infectologista da Unimed Vitória, corrobora que se tratam de características biológicas individuais, o que também determina, por exemplo, como o organismo de cada pessoa responde à vacina. Um paciente com câncer ou outra doença, explica a médica, tem uma capacidade menor de resposta imunológica.
"Ouvimos muito falar que algumas pessoas ficam pouco doentes ou não fazem febre, são características do corpo humano.  Mas, no caso da Covid, há outros campos que ainda não entendemos e vão ser descobertos", aponta Ana Carolina, acrescentando que esse traço biológico é muito específico e, por isso, há tanta diversidade nas manifestações da Covid-19. 

VÍRUS RESPIRATÓRIOS

Embora a melhor condição de resposta imunológica em determinadas pessoas ainda possa surpreender, o infectologista e professor Lauro Ferreira Pinto afirma que essa não é uma particularidade da Covid-19. 
"Isso sempre aconteceu com vírus respiratórios. Umas pessoas têm mais facilidade de gripar, outras menos. Umas têm mais facilidade de pegar determinadas doenças. Isso é conhecido nas doenças infecciosas de maneira geral"
Lauro Ferreira Pinto - Infectologista e professor
Além desse contexto, há que se considerar outra situação. Lauro Ferreira observa que a imunidade individual pode fazer com que algumas pessoas fiquem assintomáticas, ou seja, elas se infectam, mas não manifestam sinais gripais. É um indicativo de que têm resposta de anticorpos mais forte e menor suscetibilidade ao vírus - proteção que ainda pode ser adquirida com a vacina. 
Como os assintomáticos também transmitem o coronavírus, é por essa razão que as autoridades sanitárias orientam que todos  que mantêm contato com pessoas infectadas façam o teste para diagnóstico da doença. O resultado positivo exige isolamento social e, se em uma casa por ventura alguém não se contaminou, o uso de máscaras deve ser contínuo por todos os moradores. 

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