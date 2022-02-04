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Volta às aulas

Ponto a ponto: veja as medidas que escolas do ES precisam adotar contra Covid

Governo do ES divulgou protocolo a ser seguido na volta às aulas presenciais nas redes de ensino pública e privada. Nota técnica  cita a importância da vacinação, testagem e isolamento de casos suspeitos de coronavírus e gripe

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 16:42

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 fev 2022 às 16:42
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, em Vitória, mantém distanciamento Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (04) o protocolo que deve ser seguido na volta às aulas presenciais nas escolas das redes de ensino pública e privada.  O mês de fevereiro marca a volta às aulas para crianças, adolescentes e universitários.
Os estudantes voltam a frequentar as salas de aula de Norte a Sul do Estado em um período de expansão da variante Ômicron, mas em um momento importante para o combate à pandemia: a vacinação contra a Covid-19 das crianças e dos adolescentes de 5 a 17 anos.
As medidas de enfrentamento e convivência com o vírus estão dispostas na Nota Técnica nº 02/2022, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O documento tem orientações quanto à vacinação, testagem e isolamento de casos suspeitos de coronavírus e gripe.

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Uma das ações estima a realização de "triagem ativa de assintomáticos de forma obrigatória": todos os estudantes e trabalhadores da educação devem passar por uma vistoria diariamente para verificar a presença de algum sinal ou sintoma de infecção.
O plano de prevenção e conduta na ocorrência de casos de coronavírus estabelece medidas específicas necessárias para a proteção dos alunos e trabalhadores da educação. Veja ponto a ponto.

Arquivos & Anexos

Nota Técnica Covid-19 n°02/22

Documento apresenta as medidas que devem ser seguidas na volta às aulas das redes pública e privada do ES.
Tamanho do arquivo: 642kb
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VACINA
  • A vacinação deverá ser estimulada por toda a comunidade escolar e pelas autoridades sanitárias locais por constituir-se a principal medida de prevenção primária capaz de reduzir o risco de infecções, internações e óbitos pela Covid-19. 

  • Fica definida a meta de 90% de cobertura vacinal completa de crianças e adolescentes, dentro dos públicos alvos aptos e da temporalidade aplicável a primeira e segunda dose. Esforços para que toda a comunidade esteja 100% vacinada deverão ser implementados pela autoridade sanitária e pela comunidade escolar, sendo necessário que o tema da vacinação seja incorporado à abordagem pedagógica aos alunos assim como na comunicação com pais e responsáveis. 

  • Recomenda-se que todos os serviços da educação pública e privada exijam de todos os seus trabalhadores próprios e terceirizados o esquema vacinal completo para acesso às unidades educacionais.
Crianças e adultos têm deixado de se vacinar
Vacinação das crianças é uma das medidas orientadas pela Sesa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
TESTAGEM E ISOLAMENTO DE PESSOAS COM SINTOMAS
  • A vigilância de sintomáticos será a primeira medida preventiva a ser adotada por toda a comunidade escolar. Qualquer aluno ou trabalhador com sintomas ou suspeita de gripe ou Covid deve ser imediatamente afastado, para cumprir isolamento e realizar testagem. 

  • Os municípios devem organizar a garantia da testagem em massa, garantindo a oferta de testes em livre demanda, principalmente para investigação de sintomáticos e contatos com casos positivos. 

  • Trabalhadores e alunos, que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para Covid, poderão retornar às atividades escolares desde que apresentem resultado negativo em teste de antígeno ou RT-PCR e não manifestem sintomas da Covid-19. 

  • Devem ser isoladas as crianças assintomáticas que sejam contato intradomiciliar no contexto de impossibilidade do isolamento adequado da criança, visto que dependem de cuidados na manutenção de sua rotina. 
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus devem ser feitos no ambiente escolar Crédito: Prefeitura de Linhares
MÁSCARAS
  • Máscaras de melhor poder filtrante, como PFF2/N95, são recomendadas como barreira preferencial a ser adotada por alunos e trabalhadores no ambiente escolar. 

  • As máscaras de pano devem ser progressivamente substituídas por outras de melhor poder filtrante.
PROTOCOLOS DE HIGIENE 
  • A nota sugere que a aferição de temperatura de trabalhadores e alunos em pontos de acesso e circulação deve ser descontinuada nas escolas, sendo indicada apenas na presença de sinais e sintomas da Covid-19. 

  • A manutenção da higienização de superfícies e das mãos, por meio da ampla disponibilidade de preparações alcoólicas a 70% ou de kit completo para higiene das mãos deve ser preservada e mantida.

  • As salas de aulas, refeitórios, espaços administrativos e de apoio pedagógico devem estar ventilados, com portas e janelas abertas, permitindo a livre circulação de ar. O uso de ar-condicionado está contraindicado no ambiente escolar.
Álcool diluído pode ser usado para limpar o espelho
A higiene ainda é uma importante arma contra o vírus Crédito: Reprodução/Freepik
AÇÕES EM CASO DE SURTO
  • O fechamento da escola deve ser evitado e deverá ser avaliado somente nos contextos clínicos-epidemiológicos onde 10% ou mais da comunidade escolar esteja infectada no período de até 7 dias. 

  • Nas situações em que o caso confirmado seja de um(a) profissional vinculado(a) a mais de uma turma ou grupo deve-se realizar todos os procedimentos de investigação in loco do ambiente escolar com avaliação de seus contatos; 

  • O fechamento do estabelecimento não deverá ultrapassar 7 (sete) dias, sendo que nesse período recomenda-se a ampla oferta de testagem para a comunidade escolar, podendo o prazo de isolamento ser reavaliado mediante risco epidemiológico.
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Escolas devem ser fechados em caso de 10% de contaminação do público Crédito: Fernando Madeira
  • Realização, quando possível, de testagem por meio do teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2 em todos os frequentadores do ambiente escolar vinculados ao caso confirmado, assim como o transporte escolar, em até 72 horas; 

  • Nos centros de educação infantil, diante da ocorrência de casos sintomáticos negativos para Covid-19, recomenda-se o rastreamento de influenza A/B com o uso de testes de antígeno nas crianças sintomáticas de até 5 (cinco) anos; 

  • Aos casos positivos em ambiente escolar será determinado o isolamento domiciliar, não sendo necessário o fechamento das turmas; 

  • O isolamento será de 7 dias para os casos positivos, sintomáticos ou assintomáticos, independentemente do status vacinal;

  • Recomenda-se a testagem dos contatos de risco (expostos há mais de 15 minutos de contato próximo com pessoas positivas); 

  • Contatos que tiverem resultados negativos deverão ser monitorados e encaminhados para testagem, caso apresentem sintomas. Casos positivos retornam ao protocolo de afastamento;

  • Realização de triagem ativa de assintomáticos de forma obrigatória, verificando a presença de sinais e sintomas todos os dias, de todos os estudantes e trabalhadores da educação; 

  • Realização de teste nos contatos dos casos positivos, podendo ser realizado fora da escola, na Unidade Básica de Saúde , em domicílio ou em pontos de testagem ofertados pelo município.

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