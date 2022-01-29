Governador e Sedu expõem ações a serem implementadas em 2022 Crédito: Isabella Arruda

Your browser does not support the audio element. Mais escolas de tempo integral e centros de idioma - ES anuncia novidades

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, com o "Novo Ensino Médio", haverá ampliação da carga horária obrigatória de 960 para mil horas letivas anuais. As escolas estaduais já iniciaram a adequação à nova carga horária desde o ano passado. Em 2022, além das horas a mais, será ainda implementado um novo currículo, em que nem todas as matérias ofertadas serão fixas a todos os alunos, como costumava ser. Assim, haverá agora uma parte flexível, para aprofundamento em áreas de interesse do estudante.

Apesar de as mil horas letivas já serem uma realidade, o Estado pretende, gradativamente ao longo dos próximos anos, ampliar a jornada escolar para 1.400 horas em todas as unidades, que passarão a ser de ensino em tempo integral. Segundo o secretário, até 2021 havia apenas 32 escolas neste molde integral e, neste ano, o número aumentou para 132, o que representa um terço do total de instituições da rede estadual.

Outro avanço anunciado nesta sexta-feira foi a ampliação do Centro de Idiomas da rede estadual. Neste ano, subiu para 17 o número de unidades – no ano passado, havia apenas oito. Com isso, em 2022, são sete mil vagas para alunos de 1ª e 2ª séries do ensino médio.

O secretário destacou que, nesses centros de idiomas, serão aproveitados os professores do quadro próprio da rede, efetivos ou em designação temporária, e não mais educadores terceirizados, como forma de valorizar esses profissionais especialistas da língua ministrada.

OUTRAS AÇÕES

Programa "Mais leitores": Consiste na aquisição de livros físicos e na distribuição para as redes municipais no infantil e fundamental. Foram adquiridos para isso 181.469 livros físicos, sendo aproximadamente 40 exemplares de cada título e para todos municípios e escolas, com objetivo de recompor as bibliotecas. Do total, praticamente 49 mil são de autores capixabas, de 43 obras.

Consiste na aquisição de livros físicos e na distribuição para as redes municipais no infantil e fundamental. Foram adquiridos para isso 181.469 livros físicos, sendo aproximadamente 40 exemplares de cada título e para todos municípios e escolas, com objetivo de recompor as bibliotecas. Do total, praticamente 49 mil são de autores capixabas, de 43 obras. Plataforma "Árvore de livros" : É uma licença de uso da plataforma para acesso a mais de 30 mil livros, de forma ilimitada. Para complementar a distribuição de computadores aos professores no ano passado, há materiais de todas as áreas, com maior quantitativo relacionado à linguagem. Qualquer equipamento com acesso a internet é compatível.

: É uma licença de uso da plataforma para acesso a mais de 30 mil livros, de forma ilimitada. Para complementar a distribuição de computadores aos professores no ano passado, há materiais de todas as áreas, com maior quantitativo relacionado à linguagem. Qualquer equipamento com acesso a internet é compatível. Pré-Enem: Ação combina aulas presenciais e online que também ficam gravadas para serem acessadas a qualquer tempo. Em 2022, houve a ampliação de 40 para 100 polos, ampliando o número de estudantes de 3 mil para 6 mil. O objetivo é fornecer um reforço para o estudante ingressar no ensino superior e melhorar a aprendizagem no que pode ter ficado prejudicado durante a pandemia. O programa acontece no contraturno do aluno, também sendo possível cursar à noite. São aulas de todas as disciplinas.

Ação combina aulas presenciais e online que também ficam gravadas para serem acessadas a qualquer tempo. Em 2022, houve a ampliação de 40 para 100 polos, ampliando o número de estudantes de 3 mil para 6 mil. O objetivo é fornecer um reforço para o estudante ingressar no ensino superior e melhorar a aprendizagem no que pode ter ficado prejudicado durante a pandemia. O programa acontece no contraturno do aluno, também sendo possível cursar à noite. São aulas de todas as disciplinas. Plataforma de redação: com o uso de inteligência artificial da plataforma Letrus é possível fornecer um feedback imediato da redação dos estudantes do Ensino Médio, que se preparam para o Enem. Os retornos da ferramenta serão então usados pelo professor para continuar o trabalho em sala de aula. Segundo estatísticas analisadas pela Sedu, o programa pode trazer melhora de 20% na nota de redação dos estudantes.

com o uso de inteligência artificial da plataforma Letrus é possível fornecer um feedback imediato da redação dos estudantes do Ensino Médio, que se preparam para o Enem. Os retornos da ferramenta serão então usados pelo professor para continuar o trabalho em sala de aula. Segundo estatísticas analisadas pela Sedu, o programa pode trazer melhora de 20% na nota de redação dos estudantes. Programa de Fortalecimento da Aprendizagem (PFA): Visa ajudar os alunos do ensino médio, especialmente os que estão de saída, já que estes foram notadamente os mais prejudicados no período da pandemia. Esta, segundo Vitor de Ângelo, é uma das principais ações a serem desenvolvidas neste ano, já que o impacto da pandemia sobre as escolas é visível. O PFA consiste em um programa de reforço e recuperação da aprendizagem para os estudantes do Ensino Fundamental, com foco nos alunos com baixo desempenho em Língua Portuguesa e Matemática.

Visa ajudar os alunos do ensino médio, especialmente os que estão de saída, já que estes foram notadamente os mais prejudicados no período da pandemia. Esta, segundo Vitor de Ângelo, é uma das principais ações a serem desenvolvidas neste ano, já que o impacto da pandemia sobre as escolas é visível. O PFA consiste em um programa de reforço e recuperação da aprendizagem para os estudantes do Ensino Fundamental, com foco nos alunos com baixo desempenho em Língua Portuguesa e Matemática. Programa "Sucesso Escolar": Pela primeira vez em prática neste 2022, o programa pretende acelerar a situação acadêmica dos estudantes em distorção de idade-série, ou seja, cuja idade não condiz com o ano cursado, situação que vem se tornando comum e tem gerado problemas. De acordo com a Sedu, há no Estado um terço do sétimo ano com esse perfil!. A ideia é permitir ao aluno em atraso, caso tenha sucesso, avançar para a turma que condiz com a idade, realizando uma correção de fluxo.

Pela primeira vez em prática neste 2022, o programa pretende acelerar a situação acadêmica dos estudantes em distorção de idade-série, ou seja, cuja idade não condiz com o ano cursado, situação que vem se tornando comum e tem gerado problemas. De acordo com a Sedu, há no Estado um terço do sétimo ano com esse perfil!. A ideia é permitir ao aluno em atraso, caso tenha sucesso, avançar para a turma que condiz com a idade, realizando uma correção de fluxo. "Busca Ativa": Programa visa combater o abandono escolar, situação que ocorre quando o estudante deixa de ir à escola em meio ao ano-letivo e volta no seguinte, e a evasão - quando não há esse retorno do aluno à escola.

RETORNO 100% PRESENCIAL

A volta às aulas será totalmente presencial para os alunos da rede pública estadual do Espírito Santo, que atende alunos a partir dos seis anos. O início do ano letivo será na próxima quinta-feira, dia 3 fevereiro, sem qualquer tipo de rodízio ou revezamento dos estudantes como medida para combater a transmissão do coronavírus.