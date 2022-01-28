Covid-19: Cariacica, Serra, Vila Velha e mais 4 cidades fora do risco baixo

Uma semana após o retorno de municípios da Grande Vitória para o risco moderado de transmissão do coronavírus – Vila Velha e Serra – uma nova classificação acrescenta Cariacica e outras quatro cidades capixabas às cidades fora do risco baixo, segundo o 92º mapa divulgado pelo governo do Estado nesta sexta-feira (28)
O novo mapa de risco traz sete municípios na cor amarela, que representa o risco moderado. Além das cidades citadas, estão fora do risco baixo Alfredo Chaves, Anchieta, Piúma e Montanha. A classificação estará vigente entre a próxima segunda-feira (31) e o domingo seguinte, dia 6 de fevereiro.
Antes das duas últimas classificações, conforme levantamento feito por A Gazeta, isso não acontecia desde o início de julho do ano passado. Na ocasião, o 62º mapa de risco, que vigorou entre os dias 5 e 11 daquele mês, trazia a cidade de Guarapari, única da Grande Vitória no risco moderado para a transmissão da Covid-19.
Atualmente, o Espírito Santo segue sob o 91º mapa de risco. Desde o dia 3 de janeiro, nenhuma cidade aparecia no risco moderado.
MAPA DE RISCO: VEJA A MUDANÇA
- Melhoraram na última semana: Sooretama, Mantenópolis, Alto Rio Novo.
- Pioraram na última semana: Montanha, Alfredo Chaves, Anchieta, Cariacica e Piúma.
- Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério e Vitória.
- Risco moderado: Vila Velha, Serra, Cariacica, Alfredo Chaves, Anchieta, Piúma e Montanha
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.