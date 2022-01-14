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90º mapa de risco

Covid-19: ES continua com todos os municípios no risco baixo

Mapa segue totalmente verde pela terceira semana seguida; classificação divulgada nesta sexta-feira (14) começa a valer na próxima segunda-feira (17)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 jan 2022 às 18:46

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 18:46

90º mapa de risco do Espírito Santo traz todos os municípios no risco baixo para a Covid-19
90º mapa de risco do Espírito Santo traz todos os municípios no risco baixo para a Covid-19 Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Pela terceira semana seguida, o Espírito Santo tem todos os municípios classificados no risco baixo para a transmissão do coronavírus. O 90º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado nesta sexta-feira (14) pelo Governo do Estado.
A nova classificação começa a valer na próxima segunda-feira (17) e vai permanecer em vigor até o domingo seguinte, dia 23 de janeiro, sem acarretar mudanças em relação à que já está valendo. Devido à quarta onda da pandemia, o "risco muito baixo" (classificação na cor azul, que não chegou a ser alcançada) foi suspenso temporariamente.
Espírito Santo segue com todos os municípios no risco baixo para a Covid-19, pela terceira semana seguida
Espírito Santo segue com todos os municípios no risco baixo para a Covid-19, pela terceira semana seguida Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
No dia 6 de outubro do ano passado, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles:
  • 80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacinada com as duas doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única;
  • 90% dos idosos precisam estar vacinados já com a dose de reforço;
  • 90% dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem ter tomado, ao menos, a primeira dose. 
Ao todo, o Espírito Santo foi divido em dez microrregiões. Aquela que ingressar no risco muito baixo deixará de sofrer restrições, mas deverá manter o uso de máscara e exigir o comprovante de vacinação em eventos. Ao passar para a cor azul, ela só voltará a outros níveis de risco se ocorrer uma nova crise sanitária.
Durante o pronunciamento realizado nesta sexta-feira (14), o governador Renato Casagrande anunciou a suspensão temporária do "risco muito baixo" devido à quarta onda no Estado. Segundo ele, o nível será retomado  quando a Covid-19 estiver em diminuição.
Covid-19, ES continua com todos os municípios no risco baixo

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