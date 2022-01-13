Adultos não vacinados no ES são minoria, mas representam quase metade das internações

Atualização O título da reportagem e o texto foram atualizados para deixar mais claro que, embora os não vacinados correspondam a quase metade dos internados por Covid-19 no Estado, o número de pessoas que se recusaram a tomar vacina corresponde a apenas 3,5% da população adulta. Ou seja, quase metade dos leitos atualmente são ocupados por um grupo que representa uma pequena parcela população.

Apesar de ocuparem quase metade dos leitos de Covid-19 no Estado, o número de adultos não vacinados representa apenas 3,5% de toda a população adulta no Espírito Santo. Ou seja, a minoria de capixabas que se recusa a tomar vacina tem pressionado o sistema de saúde, ocupando quase metade das vagas em hospitais.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira (13), em um vídeo feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Ele faz um alerta para a necessidade de vacinação e a importância de completar o esquema vacinal - sem atraso em segundas ou terceiras doses.

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"A pandemia não dá chance para opinião distinta daquela que reconheça que as vacinas são seguras e eficazes e reduzem o risco de uma evolução para quadro grave e óbito. Vacine-se o quanto antes" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

O secretário chamou atenção para os mais de 450 mil capixabas que estão com o esquema vacinal atrasado. São pessoas que podem, mas não voltaram para receber a segunda, terceira ou quarta dose. Nésio Fernandes afirma que os parcialmente vacinados representam "percentual importante das internações hospitalares".

Leitos de UTI para pacientes com Covid Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

"Se considerarmos o percentual da população com menos de 60 anos, temos 75% da população com mais de 18 anos ocupando os leitos de internação em enfermaria e UTI", disse o secretário.

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizados pela última vez na quarta-feira (12), o Espírito Santo tem 74,16% dos leitos de enfermaria e UTI ocupados por pacientes - 462 dos 623 leitos contam com pacientes de Covid. O percentual não considera os leitos que podem ser ampliados futuramente.

ÔMICRON GERA 4ª ONDA DA PANDEMIA NO ESTADO

A quarta onda da pandemia do coronavírus já está estabelecida no Espírito Santo, segundo avaliação de especialistas, que consideram que o número recorde de contaminações pelo vírus é um indício claro de que é preciso reforçar os cuidados contra a Covid-19. O Estado chegou a registrar quase 7 mil casos da doença em 24h , o maior número desde o início da pandemia.

O crescimento do número de infecções está ligado à expansão da variante Ômicron da Covid, que é de fácil disseminação e já corresponde a 97% dos casos confirmados da doença em território capixaba

Hoje no pronunciamento oficial descrevi o novo comportamento de casos da #pandemia no Estado do Espírito Santo.



Está estabelecida uma 4ª onda de casos de #COVID19 sobreposta a epidemia de gripe. https://t.co/mSvTiXQTtL pic.twitter.com/Exo1vmPfxd — Nésio Fernandes (@dr_nesio) January 10, 2022