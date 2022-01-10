ES tem recorde com quase 7 mil casos de Covid-19 registrados em 24h

Uma versão anterior deste texto trazia no primeiro parágrafo a informação de que o número de infectados por Covid-19 em 24 horas era de 6.495. Essa informação está errada. O número correto é 6.945. Esse conteúdo foi corrigido.

É o quanto o novo recorde de casos em 24h é maior em relação ao anterior

Ainda assim, o novo recorde é mais um reflexo da maior transmissão do coronavírus. O agravamento fica claro quando se observa a média diária de casos. Neste início, janeiro já aparece como o sexto pior mês de toda a pandemia, com 1.377/dia. Em dezembro de 2021, eram 296/dia.