Municipalização

Mudança em semáforos na antiga BR 101 promete aliviar trânsito na Serra

A Prefeitura da Serra informou que mudanças no sistema semafórico estão sendo realizadas para melhorar a fluidez das vias

O dia 15 de dezembro marcou a municipalização da via mais famosa da Serra. A então Rodovia Governador Mário Covas, popularmente conhecida como BR 101, passou a se chamar Avenida Mestre Álvaro e agora está aos cuidados da Prefeitura. Mas além da mudança na gestão, os motoristas notaram também um problema: o trânsito muito mais intenso. Alguns leitores informaram duas horas no deslocamento entre Laranjeiras até Vitória, um dilema que a administração central disse que está sendo resolvido com o novo sistema semafórico.

Em nota enviada na quarta-feira (17), a prefeitura esclareceu que no período de transição, as equipes já atuam para melhorias na via. Entre as ações em andamento citadas está a substituição dos controladores semafóricos por equipamentos mais modernos, que estão sendo integrados à Central Semafórica do Município pela Secretaria de Obras.

Ao ser questionada pela reportagem de A Gazeta se a modificação na parte técnica dos conjuntos de sinais são a causa dos engarrafamentos intensos desde segunda, a prefeitura não respondeu. A administração apenas reforçou, em nota enviada nesta sexta-feira (19), sobre as alterações e afirmou que as transformações realizadas nesta semana já resultaram em melhoria na fluidez do tráfego.

Em vídeo enviado ao Bom Dia ES, nesta sexta-feira (19), o guarda Valdeir confirmou o trânsito intenso, principalmente na quarta e quinta. Segundo o servidor público, a situação complicou de forma mais intensa nas ruas centrais. A situação, conforme o agente, foi pelo tempo do semáforo, que ficava aberto cerca de 20 segundos, e a situação teria melhorado após mudanças que aumentaram para 40 segundos.

Horas paradas

As reclamações sobre o trânsito começaram a chegar à reportagem na terça-feira (16), segundo dia da passagem do bastão da gerência federal para municipal dos 80,3 quilômetros de pistas localizadas em terras serranas. Uma delas, que preferiu não se identificar, contou ter passado duas horas com o carro parado na antiga BR 101 na tarde de quarta-feira (22).

Já outro reclamou de problemas para trabalhar. Como o serviço é com venda de móveis, acaba precisando passar pela avenida quase todos os dias. A lentidão, conforme ele, estava interferindo no serviço, uma vez que não teria como saber em quanto tempo chegaria na casa do cliente.

Além da gravação enviada ao Bom Dia ES, a prefeitura também enviou uma nova nota para A Gazeta. O texto informava que os ajustes nos ciclos do tempo dos semáforos foram realizados com acompanhamento técnico.

"Essas reprogramações, realizadas nesta semana, já resultaram em melhoria na fluidez do tráfego. A administração ressalta que a via segue sendo monitorada e que realizará novos ajustes sempre que necessário. Também informa que todas as intervenções físicas nos controladores são realizadas fora dos horários de pico".

Confira as notas completas da Prefeitura da Serra

Enviada em 17/12/2025

A Prefeitura da Serra esclarece que a gestão da Avenida Mestre Álvaro encontra-se em fase de transição administrativa. Embora o termo de municipalização já tenha sido assinado, o processo de transferência de titularidade ainda segue os trâmites legais junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Mesmo neste período de transição, a Prefeitura da Serra já está atuando de forma ativa para promover melhorias na via.

Entre as ações em andamento está a substituição dos controladores semafóricos por equipamentos mais modernos, que estão sendo integrados à Central Semafórica do Município pela Secretaria de Obras. Em relação à fiscalização, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) do município atua em cooperação e apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que segue responsável pela fiscalização da via neste momento. Essa atuação conjunta visa reforçar a segurança viária e a organização do trânsito.

Como anunciado recentemente, o município realizará diversas melhorias na Avenida Mestre Álvaro. A primeira delas será a revitalização completa do parque semafórico. Além disso, a Prefeitura estuda a implantação do conceito de “Avenida Inteligente”, nos moldes do modelo já aplicado na Avenida Eldes Scherrer, promovendo uma mobilidade urbana mais fluida e segura.

Também estão previstas outras obras de modernização, como a implantação de corredores de ônibus, em parceria com o Governo do Estado, e intervenções no traçado do viaduto de Carapina, entre outras ações já anunciadas.



Enviada em 19/12/2025

A Prefeitura da Serra informa que a Secretaria de Obras atua de forma contínua no sistema semafórico da Avenida Mestre Álvaro. Foram realizados ajustes nos ciclos, com acompanhamento técnico no local após a conexão do sistema à Central Semafórica.

Essas reprogramações, realizadas nesta semana, já resultaram em melhoria na fluidez do tráfego. A administração ressalta que a via segue sendo monitorada e que realizará novos ajustes sempre que necessário. Também informa que todas as intervenções físicas nos controladores são realizadas fora dos horários de pico.

A Prefeitura da Serra reafirma seu compromisso com a segurança, a fluidez e a mobilidade urbana nas vias do município.