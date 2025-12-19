Cachoeiro vai pagar abono de R$ 2 mil para professores da rede municipal

Os professores da rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim e os demais profissionais da Educação vão receber um abono de R$ 2 mil neste fim de ano. Além desse benefício, a prefeitura vai conceder um tíquete-alimentação extra, no valor de R$ 1 mil, para todos os servidores. O valor deve ser creditado nesta sexta-feira (19).