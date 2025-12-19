Cachoeiro vai pagar abono de R$ 2 mil para professores da rede municipal
Os professores da rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim e os demais profissionais da Educação vão receber um abono de R$ 2 mil neste fim de ano. Além desse benefício, a prefeitura vai conceder um tíquete-alimentação extra, no valor de R$ 1 mil, para todos os servidores. O valor deve ser creditado nesta sexta-feira (19).
Em publicação da administração municipal, o prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, destaca que as medidas decorrem de uma condução responsável das contas públicas.
“Esse é o resultado de uma gestão comprometida com a austeridade, o equilíbrio fiscal e, principalmente, com a valorização de quem faz o serviço público acontecer todos os dias. Cuidar das contas é essencial para garantir benefícios reais aos servidores."