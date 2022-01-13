Gráfico da Sesa aponta recorde de casos diários da Covid na Capital Crédito: Sesa

Your browser does not support the audio element. Cidades do ES já vivem maior onda da Covid desde o início da pandemia

Entre os 10 maiores municípios capixabas, Linhares/ES é o segundo a apresentar pico diário superior a todos os picos das ondas anteriores. Esse fenômeno deve se reproduzir simultaneamente nos próximos 15 dias na maioria dos municípios e em todas as regiões do Estado. pic.twitter.com/VHKRRgDEe1 — Nésio Fernandes (@dr_nesio) January 12, 2022

Guarapari chegou a 117 casos em 24h no último dia 7 de janeiro, número idêntico ao ocorrido em 19 de fevereiro de 2020. "Mas na prática com os dados a serem publicados amanhã (13), assim, nossa costa preferencial dos mineiros, também já terá ultrapassado o pico de todas as ondas anteriores", afirmou o secretário.

Da análise dos dados divulgados diariamente pela Sesa no Painel Covid-19, é possível extrair que a Vitória também já se encontra neste cenário. No último dia 06, o município registrou a impressionante marca dos 444 casos de Covid-19 em 24h, superando o recorde do ano passado, de 343 casos em 24h no dia 25 de março.

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QUASE 7 MIL CASOS EM 24H NO ES

O Espírito Santo bateu recorde de casos confirmados do coronavírus em 24 horas na segunda-feira (10), quando foram registradas 6.945 novas infecções – o maior número de toda a pandemia.



Até então, o recorde pertencia ao dia 30 de março do ano passado, quando foram contabilizados 3.532 casos da doença. Na semana passada, o Estado já tinha voltado a registrar mais de mil positivados no intervalo de apenas um dia – o que não acontecia há aproximadamente três meses.

4ª ONDA DA COVID NO ES

A quarta onda da pandemia do coronavírus já está estabelecida no Espírito Santo , segundo avaliação de especialistas das áreas de estatística e saúde, que consideram que o número recorde de contaminações pelo vírus é um indício claro de que é preciso reforçar os cuidados contra a Covid-19.

O crescimento do número de infecções está ligado à expansão da variante Ômicron da Covid, que é de fácil disseminação e já corresponde a 97% dos casos confirmados da doença em território capixaba.

O matemático e professor universitário Etereldes Gonçalves Júnior pontua que não apenas o número de infecções, mas também a taxa de transmissão do vírus bateu recorde, superando os 3,5 pontos, embora o resultado ainda não esteja consolidado.