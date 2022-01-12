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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.360 mortes e 649.593 casos confirmados

Estado registrou quatro óbitos e 3.140 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta quarta-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2022 às 18:23

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 18:23

Espírito Santo chegou ao total de 13.360 mortes e 649.593 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados quatro óbitos e 3.140 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta quarta-feira (12) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 81.637. Na sequência, aparece Vila Velha (81.459), seguida por Vitória (72.172) e Cariacica (51.265). Na quinta posição está Linhares (32.493), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 11.601 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.497. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.642 contaminações.
Até esta quarta-feira (12), mais de 2,47 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 613.505, sendo 1.005 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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