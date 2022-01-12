Covid-19: espera para agendar teste em plataforma do ES chega a três dias

Em meio à quarta onda da pandemia do coronavírus, com uma crescente acelerada de casos no Espírito Santo, quem está com suspeita de Covid-19 pode ter que esperar até três dias para conseguir agendar um teste por meio da plataforma disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Nos municípios de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, todos os pontos de testagem estão com as vagas esgotadas até esta quinta-feira (13). O mesmo acontece no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. Ao tentar fazer o agendamento, a mensagem é de indisponibilidade.
Espera para agendar teste em plataforma do ES chega a três dias
Nas simulações feitas na tarde desta terça-feira (11) pela reportagem de A Gazeta, eram sete locais em que a testagem não estava disponível, sendo cinco na Capital. Nas tentativas não é possível sequer selecionar uma data diferente da atual – que não possuía horários vagos. Confira quais são eles:
- Aeroporto de Vitória
- Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (Cachoeiro de Itapemirim)
- Himaba (Vila Velha)
- Hospital Estadual Central (Vitória)
- Rodoviária de Vitória
- Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Vitória)
- Faculdade Multivix (Vitória)
Questionada, a Sesa esclareceu que a impossibilidade de selecionar outras datas na plataforma é consequência do esgotamento das vagas, devido à alta na procura. A pasta também informou que as vagas são sempre disponibilizadas respeitando o limite de três dias – neste caso, terça, quarta e quinta-feira.
Tentativas de agendar testes de Covid-19 no ES
A Secretaria Estadual de Saúde ainda garantiu que está procurando ampliar a testagem e citou, como exemplo, a faculdade Multivix, que passou a oferecer vagas na manhã desta terça-feira (11). "Estamos buscando, inclusive, parcerias com laboratórios privados e devemos divulgar novidades nos próximos dias", afirmou.
Em uma nota divulgada na noite desta terça (11), a Sesa reforçou que o "aumento expressivo de casos de Covid-19 não repercute em alta pressão sobre o sistema de saúde" e que a "testagem de sintomáticos está sendo feita por livre demanda em centenas de postos em território capixaba".
Arquivos & Anexos
Pontos de testagem de Covid-19 no ES
Lista foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo e está disponível no site Vacina e Confia
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No pronunciamento desta semana, o secretário Nésio Fernandes alertou para o crescimento acelerado da pandemia. Apesar do aumento na procura por testes, a proporção de resultados positivos praticamente dobrou na primeira semana de janeiro e, em alguns pontos, chegou a 25%.
Outro indicador do agravamento da transmissão é o novo recorde de casos divulgados em 24 horas. Nesta segunda-feira (11), o Estado registrou quase 7 mil infecções no intervalo de apenas um dia – número que é quase duas vezes maior que o máximo registrado até então, em março de 2021.
"Concluímos que está estabelecido um aumento muito acelerado de casos de Covid-19 no Espírito Santo. Recomendamos cautela extrema a toda a população: é preciso retomar maior disciplina"
De acordo com informações divulgadas ao longo das últimas semanas pela Sesa, o maior contágio é consequência de um comportamento "inadequado" verificado durante as festas de Natal e Réveillon e da variante Ômicron – mais contagiosa e que já responde a 97% dos casos confirmados no Espírito Santo.
Para tentar combater o avanço da pandemia, o secretário Nésio Fernandes reforçou o pedido para que os capixabas se vacinem contra a Covid-19, tanto com a segunda dose, quanto com a de reforço se já for possível. Atualmente, cerca de 1,3 milhão de pessoas ainda estão com a vacinação incompleta no Estado.