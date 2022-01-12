Covid-19: espera para agendar teste em plataforma do ES chega a três dias

Nos municípios de Vitória Cachoeiro de Itapemirim , todos os pontos de testagem estão com as vagas esgotadas até esta quinta-feira (13). O mesmo acontece no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha . Ao tentar fazer o agendamento, a mensagem é de indisponibilidade.

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Your browser does not support the audio element. Espera para agendar teste em plataforma do ES chega a três dias

Nas simulações feitas na tarde desta terça-feira (11) pela reportagem de A Gazeta, eram sete locais em que a testagem não estava disponível, sendo cinco na Capital. Nas tentativas não é possível sequer selecionar uma data diferente da atual – que não possuía horários vagos. Confira quais são eles:

Aeroporto de Vitória



Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (Cachoeiro de Itapemirim)



Himaba (Vila Velha)



Hospital Estadual Central (Vitória)



Rodoviária de Vitória



Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Vitória)



Faculdade Multivix (Vitória)



Questionada, a Sesa esclareceu que a impossibilidade de selecionar outras datas na plataforma é consequência do esgotamento das vagas, devido à alta na procura. A pasta também informou que as vagas são sempre disponibilizadas respeitando o limite de três dias – neste caso, terça, quarta e quinta-feira.

Tentativas de agendar testes de Covid-19 no ES

A Secretaria Estadual de Saúde ainda garantiu que está procurando ampliar a testagem e citou, como exemplo, a faculdade Multivix, que passou a oferecer vagas na manhã desta terça-feira (11). "Estamos buscando, inclusive, parcerias com laboratórios privados e devemos divulgar novidades nos próximos dias", afirmou.

Em uma nota divulgada na noite desta terça (11), a Sesa reforçou que o "aumento expressivo de casos de Covid-19 não repercute em alta pressão sobre o sistema de saúde " e que a "testagem de sintomáticos está sendo feita por livre demanda em centenas de postos em território capixaba".

Arquivos & Anexos Pontos de testagem de Covid-19 no ES Lista foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo e está disponível no site Vacina e Confia Tamanho do arquivo: 826kb Baixar

No pronunciamento desta semana , o secretário Nésio Fernandes alertou para o crescimento acelerado da pandemia. Apesar do aumento na procura por testes, a proporção de resultados positivos praticamente dobrou na primeira semana de janeiro e, em alguns pontos, chegou a 25%.

Outro indicador do agravamento da transmissão é o novo recorde de casos divulgados em 24 horas. Nesta segunda-feira (11), o Estado registrou quase 7 mil infecções no intervalo de apenas um dia – número que é quase duas vezes maior que o máximo registrado até então, em março de 2021.

"Concluímos que está estabelecido um aumento muito acelerado de casos de Covid-19 no Espírito Santo. Recomendamos cautela extrema a toda a população: é preciso retomar maior disciplina" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo