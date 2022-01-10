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Expansão em janeiro

Casos de Covid na Grande Vitória crescem 6 vezes e internações em UTIs no ES dobram

Enquanto a Ômicron causa um "boom" no número de casos positivos, os hospitais do Estado sofrem as consequências desse crescimento
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 jan 2022 às 16:45

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:45

Teste de Covid-19
Teste de Covid-19 identifica a presença da doença no organismo Crédito: Myke Sena/Ministério da Saúde
A expansão da Covid-19 no Espírito Santo voltou a chamar atenção, como mostram os números de casos confirmados da doença na Grande Vitória e da ocupação crescente das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A Região Metropolitana registrou aumento de seis vezes na quantidade de casos positivos da doença entre a última semana de dezembro e o início do mês de janeiro. Já nos últimos 20 dias, o número de pessoas que precisaram ser internadas em UTIs dobrou.
Os dados foram divulgados pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante pronunciamento nesta segunda-feira (10). O aumento, de acordo com o secretário, evidencia um comportamento novo e diferenciado na velocidade de casos e no impacto nos óbitos e internações.
Nésio Fernandes diz que as festas de fim de ano não são o a única explicação para o novo "boom" de Covid. Ele também vê como gatilho as grandes aglomerações das últimas semanas, que facilitaram o crescimento do que chamou de "pacientes respiratórios" - aqueles com suspeita de Covid ou gripe.
Apesar da tendência de alta, o secretário ressalta que a pressão hospitalar projetada para as próximas semanas está dentro das capacidades do Estado de garantir acesso aos pacientes. O alerta, assim como a expansão de 300 leitos, serve justamente para evitar um "cenário de maior complexidade".

CASOS AUMENTAM SEIS VEZES NA GRANDE VITÓRIA

Durante o pronunciamento, Nésio chamou atenção para o crescimento no número de casos da doença. Na análise apresentada foram considerados apenas os testes feitos por antígeno, os chamados testes rápidos. A comparação é entre a última semana de dezembro de 2021 e a primeira semana de janeiro de 2022.
Grande Vitória - Considerando apenas Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
  • 324 casos positivos na última semana de dezembro;
  • 2.053 casos positivos na primeira semana de janeiro - aumento de seis vezes em uma semana.
Interior
  • 612 casos positivos na última semana de dezembro; 
  • 2.467 casos positivos na primeira semana de janeiro - aumento de quatro vezes em uma semana.
Total do Espírito Santo
  • 1.937 casos positivos na última semana de dezembro;
  • 6.685 casos positivos na primeira semana de janeiro - aumento de 3,4 vezes em uma semana.

Veja Também

Saiba onde fazer teste para Covid na Grande Vitória; lista por cidade

CRESCE OCUPAÇÃO DE UTIS

Dados da secretaria mostram também que no dia 20 de dezembro, 126 pacientes estavam internados em Unidades de Terapia Intensiva no Estado. O número dobrou e chegou a 279 no domingo (9). Foram 153 pessoas a mais internadas em UTIs do Espírito Santo no período.
Dados de ocupação de leitos no ES,
Dados de ocupação de leitos no ES, Crédito: Reprodução Painel Covid-19
  • UTI COVID: 384 disponíveis - 279 ocupados - 105 livres - ocupação de 72,66%
  • ENFERMARIA COVID: 239 disponíveis - 160 ocupados - 79 livres - ocupação de 66,95%
  • TOTAL COVID: 623 disponíveis - 439 ocupados - 184 livres - ocupação de 70,47%

MAIS TESTES POSITIVOS NO ES

Além do crescimento no número de casos, o secretário de Saúde destacou o aumento na taxa de positividade dos testes de Covid. Isso quer dizer que mais pessoas têm testado positivo, ou seja, estão com a doença, em comparação com períodos anteriores. Veja abaixo os números apresentados:
  • RT-PCR + antígeno: 7,43% em dezembro. Aumentou para 13,79% em janeiro
  • Antígeno: saiu de 8,48% em dezembro para 16,87% em janeiro
Quase todas as prefeituras oferecem a testagem em unidades de saúde e não exigem avaliação médica prévia. Saiba onde fazer os testes de Covid-19 na Grande Vitória.

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