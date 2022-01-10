Casos de Covid na Grande Vitória crescem 6 vezes e internações em UTIs no ES dobram

Teste de Covid-19 identifica a presença da doença no organismo Crédito: Myke Sena/Ministério da Saúde

A expansão da Covid-19 no Espírito Santo voltou a chamar atenção, como mostram os números de casos confirmados da doença na Grande Vitória e da ocupação crescente das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A Região Metropolitana registrou aumento de seis vezes na quantidade de casos positivos da doença entre a última semana de dezembro e o início do mês de janeiro. Já nos últimos 20 dias, o número de pessoas que precisaram ser internadas em UTIs dobrou.

Nésio Fernandes diz que as festas de fim de ano não são o a única explicação para o novo "boom" de Covid. Ele também vê como gatilho as grandes aglomerações das últimas semanas, que facilitaram o crescimento do que chamou de "pacientes respiratórios" - aqueles com suspeita de Covid ou gripe.

Apesar da tendência de alta, o secretário ressalta que a pressão hospitalar projetada para as próximas semanas está dentro das capacidades do Estado de garantir acesso aos pacientes. O alerta, assim como a expansão de 300 leitos, serve justamente para evitar um "cenário de maior complexidade".

CASOS AUMENTAM SEIS VEZES NA GRANDE VITÓRIA

Durante o pronunciamento, Nésio chamou atenção para o crescimento no número de casos da doença. Na análise apresentada foram considerados apenas os testes feitos por antígeno, os chamados testes rápidos. A comparação é entre a última semana de dezembro de 2021 e a primeira semana de janeiro de 2022.

Grande Vitória - Considerando apenas Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

324 casos positivos na última semana de dezembro;

2.053 casos positivos na primeira semana de janeiro - aumento de seis vezes em uma semana.

Interior

612 casos positivos na última semana de dezembro;

2.467 casos positivos na primeira semana de janeiro - aumento de quatro vezes em uma semana.

Total do Espírito Santo

1.937 casos positivos na última semana de dezembro;

6.685 casos positivos na primeira semana de janeiro - aumento de 3,4 vezes em uma semana.

CRESCE OCUPAÇÃO DE UTIS

Dados da secretaria mostram também que no dia 20 de dezembro, 126 pacientes estavam internados em Unidades de Terapia Intensiva no Estado. O número dobrou e chegou a 279 no domingo (9). Foram 153 pessoas a mais internadas em UTIs do Espírito Santo no período.

Dados de ocupação de leitos no ES, Crédito: Reprodução Painel Covid-19

UTI COVID: 384 disponíveis - 279 ocupados - 105 livres - ocupação de 72,66%

384 disponíveis - 279 ocupados - 105 livres - ENFERMARIA COVID: 239 disponíveis - 160 ocupados - 79 livres - ocupação de 66,95%



239 disponíveis - 160 ocupados - 79 livres - TOTAL COVID: 623 disponíveis - 439 ocupados - 184 livres - ocupação de 70,47%



MAIS TESTES POSITIVOS NO ES

Além do crescimento no número de casos, o secretário de Saúde destacou o aumento na taxa de positividade dos testes de Covid. Isso quer dizer que mais pessoas têm testado positivo, ou seja, estão com a doença, em comparação com períodos anteriores. Veja abaixo os números apresentados: