Carnaval de rua: as cidades que liberaram ou cancelaram festas no ES

Bloco Regional da Nair agita multidão na avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Em um cenário marcado por uma epidemia de gripe combinada com o avanço da variante Ômicron do coronavírus no Espírito Santo , apenas duas cidades decidiram manter programação de festas de rua neste carnaval. A maioria das cidades litorâneas capixabas estabeleceu que não vai liberar show e comemorações em área pública.

A decisão de Marataízes por permitir eventos em vias do município ocorreu nesta semana. Já as outras cidades, resolveram manter o mesmo posicionamento desde o início do mês.

Na Grande Vitória, cancelaram o carnaval ainda no início do mês Serra e Vitória. Na última quarta-feira (23), Vila Velha proibiu os bloquinhos de rua.

Festas em vias públicas e blocos estão proibidos por decreto até o dia 6 de março em Cariacica. A norma entrou em vigência no dia 19 de fevereiro.

Fora da Região Metropolitana, Presidente Kennedy, Anchieta e Aracruz estão entre os municípios que não vão autorizar aglomerações.

CARNAVAL DE RUA CANCELARAM . Serra . Vila Velha . Cariacica

. Guarapari . Fundão . Linhares . Conceição da Barra . Anchieta . Aracruz . Piúma

. Vitória (mas manteve o carnaval do Sambão do Povo, que será em abril).

. Presidente Kennedy . Itapemirim



AUTORIZARAM . Marataízes

* Essa lista é atualizada à medida que as cidades decidam sobre a realização do carnaval de rua

Bloco Afrokizomba se apresenta no Centro de Vitória em 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

CANCELARAM O CARNAVAL DE RUA

Vitória

Serra

Guarapari

Prefeitura de Guarapari não vai realizar atividades de carnaval 2022. Nos eventos particulares em casas noturnas, nas feiras, parques, cinema e similares, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação na portaria.

"Caso haja descumprimento, os responsáveis pelos eventos e os estabelecimentos comerciais serão notificados e poderão ter seu alvará de funcionamento cassado", reforça o comunicado enviado pela prefeitura.

Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Fundão

O município não fará programação de carnaval e afirmou que eventos particulares não poderão ser realizados em espaços públicos. Quanto aos espaços particulares, a prefeitura seguirá as orientações da Secretaria de Estado de Saúde.

Linhares

Conceição da Barra

Em razão do aumento de casos de Covid-19, a prefeitura decidiu cancelar as festas de Carnaval no município. O decreto que proíbe os eventos e shows que seriam realizados pela prefeitura foi publicado em 10 de fevereiro.

Anchieta

Aracruz

Piúma

Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy cancelou todas programações artísticas previstas para o Carnaval 2022.

Vila Velha

Blocos de rua e festas em espaços públicos estão proibidos no município. Festas particulares estão permitidas, desde que sigam as normas da matriz de risco do governo do estado.

Cariacica

Festas em vias públicas e blocos estão proibidos por decreto até o dia 6 de março em Cariacica. A norma entrou em vigência no dia 19 de fevereiro.

Itapemirim

NÃO CANCELARAM O CARNAVAL DE RUA

Marataízes