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Folia no ES

Carnaval de rua: as cidades que liberaram ou cancelaram festas no ES

Vitória cancelou a apresentação de blocos, mas mantém o tradicional desfile das escolas de samba no Sambão do Povo, que será em abril. Veja as definições de outras cidades
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 jan 2022 às 08:38

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 08:38

Data: 23/02/2020 - ES - Vitória - Bloco Regional da Nair - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Bloco Regional da Nair agita multidão na avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Em um cenário marcado por uma epidemia de gripe combinada com o avanço da variante Ômicron do coronavírus no Espírito Santo, apenas duas cidades decidiram manter programação de festas de rua neste carnaval. A maioria das cidades litorâneas capixabas estabeleceu que não vai liberar show e comemorações em área pública.
A decisão de Marataízes por permitir eventos em vias do município ocorreu nesta semana. Já as outras cidades, resolveram manter o mesmo posicionamento desde o início do mês.
Na Grande Vitória, cancelaram o carnaval ainda no início do mês Serra e Vitória. Na última quarta-feira (23), Vila Velha proibiu os bloquinhos de rua.
Festas em vias públicas e blocos estão proibidos por decreto até o dia 6 de março em Cariacica. A norma entrou em vigência no dia 19 de fevereiro.
Fora da Região Metropolitana, Presidente Kennedy, Anchieta e Aracruz estão entre os municípios que não vão autorizar aglomerações.

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CARNAVAL DE RUA

CANCELARAM
. Serra
. Vila Velha
. Cariacica
. Guarapari
. Fundão
. Linhares
. Conceição da Barra
. Anchieta
. Aracruz
. Piúma
. Vitória (mas manteve o carnaval do Sambão do Povo, que será em abril).
. Presidente Kennedy
. Itapemirim

AUTORIZARAM
. Marataízes

* Essa lista é atualizada à medida que as cidades decidam sobre a realização do carnaval de rua

Bloco AfroKizomba é o primeiro Carnaval 'afro' de Vitória
Bloco Afrokizomba se apresenta no Centro de Vitória em 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

CANCELARAM O CARNAVAL DE RUA

Vitória

A Prefeitura de Vitória não vai autorizar a realização de festas de rua. Já os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo serão liberados para pessoas  vacinadas e que apresentem teste negativo de Covid-19. Entretanto, o Executivo municipal decidiu adiar a realização dos desfiles programados entre os dias 17 e 19 de fevereiro. As apresentações agora têm novas datas: 7, 8 e 9 de abril deste ano.

Serra

Em 24 de janeiro, a Prefeitura da Serra informou o cancelamento do Carnaval na cidade em 2022 devido ao número expressivo de casos confirmados de Covid-19.

Guarapari

Prefeitura de Guarapari não vai realizar atividades de carnaval 2022. Nos eventos particulares em casas noturnas, nas feiras, parques, cinema e similares, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação na portaria.
"Caso haja descumprimento, os responsáveis pelos eventos e os estabelecimentos comerciais serão notificados e poderão ter seu alvará de funcionamento cassado", reforça o comunicado enviado pela prefeitura.
Praia do Morro, em Guarapari, estava lotada na manhã deste sábado (26)
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Fundão

O município não fará programação de carnaval e afirmou que eventos particulares não poderão ser realizados em espaços públicos. Quanto aos espaços particulares, a prefeitura seguirá as orientações da Secretaria de Estado de Saúde.

Linhares

Prefeitura de Linhares anunciou, no dia 10 de fevereiro, que decidiu cancelar as festividades e os shows no Carnaval devido ao avanço da pandemia da Covid-19 e da variante Ômicron. A programação estava prevista para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 1° de março, nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.

Conceição da Barra

Em razão do aumento de casos de Covid-19, a prefeitura decidiu cancelar as festas de Carnaval no município. O decreto que proíbe os eventos e shows que seriam realizados pela prefeitura foi publicado em 10 de fevereiro.

Anchieta

Não haverá Carnaval. Entre outras medidas, a Prefeitura de Anchieta também anunciou a proibição de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado e a realização de shows artísticos, incluindo marchinhas, matinês, batucadas, desfiles e música ao vivo.

Aracruz

Prefeitura de Aracruz anunciou, em 21 de janeiro, o cancelamento das programações previstas para o carnaval no município devido ao aumento de casos da Covid-19 e de Influenza registrados nas últimas semanas na cidade.

Piúma

A Prefeitura de Piúma decidiu cancelar a programação de carnaval de rua no município. Dessa forma, estão suspensos desfiles de blocos carnavalescos e shows artísticos.

Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy cancelou todas programações artísticas previstas para o Carnaval 2022.

Vila Velha

Blocos de rua e festas em espaços públicos estão proibidos no município. Festas particulares estão permitidas, desde que sigam as normas da matriz de risco do governo do estado.

Cariacica

Festas em vias públicas e blocos estão proibidos por decreto até o dia 6 de março em Cariacica. A norma entrou em vigência no dia 19 de fevereiro.

Itapemirim

Prefeitura de Itapemirim publicou um decreto, no final de janeiro, proibindo a realização de shows – incluindo marchinhas, matinês, batucadas e desfiles, previstos em carnaval de rua – e o uso de amplificadores de som nas praias do município, localizado no Sul do Espírito Santo.
No último dia 24 de fevereiro, o município, que está em risco moderado no mapa de risco, decidiu que vai flexibilizar a realização de eventos. Em nota, informou que o carnaval de rua permanece suspenso. No entanto, permite a flexibilização de eventos artísticos em espaços privados, desde que haja controle da quantidade de público e seja respeitado o distanciamento social.

NÃO CANCELARAM O CARNAVAL DE RUA

Marataízes

O município de Marataízes, mesmo no risco moderado para a transmissão da Covid-19, segundo o mapa de risco do governo do Espírito Santo, terá programação de carnaval. A prefeitura do balneário espera receber 30 mil pessoas durante o fim de semana de festividades.

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