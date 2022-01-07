Carnaval de rua: as cidades que liberaram ou cancelaram festas no ES

Em um cenário marcado por uma epidemia de gripe combinada com o avanço da variante Ômicron do coronavírus no Espírito Santo, apenas duas cidades decidiram manter programação de festas de rua neste carnaval. A maioria das cidades litorâneas capixabas estabeleceu que não vai liberar show e comemorações em área pública.
A decisão de Marataízes por permitir eventos em vias do município ocorreu nesta semana. Já as outras cidades, resolveram manter o mesmo posicionamento desde o início do mês.
Na Grande Vitória, cancelaram o carnaval ainda no início do mês Serra e Vitória. Na última quarta-feira (23), Vila Velha proibiu os bloquinhos de rua.
Festas em vias públicas e blocos estão proibidos por decreto até o dia 6 de março em Cariacica. A norma entrou em vigência no dia 19 de fevereiro.
Fora da Região Metropolitana, Presidente Kennedy, Anchieta e Aracruz estão entre os municípios que não vão autorizar aglomerações.
CARNAVAL DE RUA
CANCELARAM
. Serra
. Vila Velha
. Cariacica
. Guarapari
. Fundão
. Linhares
. Conceição da Barra
. Anchieta
. Aracruz
. Piúma
. Vitória (mas manteve o carnaval do Sambão do Povo, que será em abril).
. Presidente Kennedy
. Vitória (mas manteve o carnaval do Sambão do Povo, que será em abril).
. Presidente Kennedy
. Itapemirim
AUTORIZARAM
. Marataízes
* Essa lista é atualizada à medida que as cidades decidam sobre a realização do carnaval de rua
CANCELARAM O CARNAVAL DE RUA
Vitória
A Prefeitura de Vitória não vai autorizar a realização de festas de rua. Já os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo serão liberados para pessoas vacinadas e que apresentem teste negativo de Covid-19. Entretanto, o Executivo municipal decidiu adiar a realização dos desfiles programados entre os dias 17 e 19 de fevereiro. As apresentações agora têm novas datas: 7, 8 e 9 de abril deste ano.
Serra
Em 24 de janeiro, a Prefeitura da Serra informou o cancelamento do Carnaval na cidade em 2022 devido ao número expressivo de casos confirmados de Covid-19.
Guarapari
A Prefeitura de Guarapari não vai realizar atividades de carnaval 2022. Nos eventos particulares em casas noturnas, nas feiras, parques, cinema e similares, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação na portaria.
"Caso haja descumprimento, os responsáveis pelos eventos e os estabelecimentos comerciais serão notificados e poderão ter seu alvará de funcionamento cassado", reforça o comunicado enviado pela prefeitura.
Fundão
O município não fará programação de carnaval e afirmou que eventos particulares não poderão ser realizados em espaços públicos. Quanto aos espaços particulares, a prefeitura seguirá as orientações da Secretaria de Estado de Saúde.
Linhares
A Prefeitura de Linhares anunciou, no dia 10 de fevereiro, que decidiu cancelar as festividades e os shows no Carnaval devido ao avanço da pandemia da Covid-19 e da variante Ômicron. A programação estava prevista para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 1° de março, nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.
Conceição da Barra
Em razão do aumento de casos de Covid-19, a prefeitura decidiu cancelar as festas de Carnaval no município. O decreto que proíbe os eventos e shows que seriam realizados pela prefeitura foi publicado em 10 de fevereiro.
Anchieta
Não haverá Carnaval. Entre outras medidas, a Prefeitura de Anchieta também anunciou a proibição de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado e a realização de shows artísticos, incluindo marchinhas, matinês, batucadas, desfiles e música ao vivo.
Aracruz
A Prefeitura de Aracruz anunciou, em 21 de janeiro, o cancelamento das programações previstas para o carnaval no município devido ao aumento de casos da Covid-19 e de Influenza registrados nas últimas semanas na cidade.
Piúma
A Prefeitura de Piúma decidiu cancelar a programação de carnaval de rua no município. Dessa forma, estão suspensos desfiles de blocos carnavalescos e shows artísticos.
Presidente Kennedy
A Prefeitura de Presidente Kennedy cancelou todas programações artísticas previstas para o Carnaval 2022.
Vila Velha
Blocos de rua e festas em espaços públicos estão proibidos no município. Festas particulares estão permitidas, desde que sigam as normas da matriz de risco do governo do estado.
Cariacica
Festas em vias públicas e blocos estão proibidos por decreto até o dia 6 de março em Cariacica. A norma entrou em vigência no dia 19 de fevereiro.
Itapemirim
A Prefeitura de Itapemirim publicou um decreto, no final de janeiro, proibindo a realização de shows – incluindo marchinhas, matinês, batucadas e desfiles, previstos em carnaval de rua – e o uso de amplificadores de som nas praias do município, localizado no Sul do Espírito Santo.
No último dia 24 de fevereiro, o município, que está em risco moderado no mapa de risco, decidiu que vai flexibilizar a realização de eventos. Em nota, informou que o carnaval de rua permanece suspenso. No entanto, permite a flexibilização de eventos artísticos em espaços privados, desde que haja controle da quantidade de público e seja respeitado o distanciamento social.
NÃO CANCELARAM O CARNAVAL DE RUA
Marataízes
O município de Marataízes, mesmo no risco moderado para a transmissão da Covid-19, segundo o mapa de risco do governo do Espírito Santo, terá programação de carnaval. A prefeitura do balneário espera receber 30 mil pessoas durante o fim de semana de festividades.