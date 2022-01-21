Aracruz cancela carnaval após aumento de casos de Covid-19 e Influenza

Segundo a prefeitura, em post feito no perfil da administração municipal no Instagram. a decisão foi tomada pelo Comitê Municipal de Monitoramento das Ações de Enfrentamento e de Prevenção aos Efeitos do Coronavírus (Comep-Covid).

Desde dezembro último, a Secretaria de Saúde de Aracruz (Semsa) vem alertando a população em relação ao aumento do atendimento de casos de síndrome gripal nos serviços da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), do Pronto-Atendimento (PA), do Hospital São Camilo e nas unidades de saúde do município.