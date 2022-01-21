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Aracruz cancela carnaval após aumento de casos de Covid-19 e Influenza

Anúncio foi feito pela prefeitura no início da tarde desta sexta-feira (21). Nas últimas semanas, cidade teve um aumento de casos de síndrome gripal
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jan 2022 às 14:57

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 14:57

Prefeitura de Aracruz anunciou, na tarde desta sexta-feira (21), o cancelamento das programações previstas para o carnaval no município devido ao aumento de casos da Covid-19 e de Influenza registrados nas últimas semanas na cidade.
Aracruz cancela carnaval e anuncia ofensiva contra aglomerações
Última festa de carnaval em Aracruz foi realizada em 2020 Crédito: Secom | Aracruz
Aracruz cancela carnaval após aumento de casos de Covid-19 e Influenza
Segundo a prefeitura, em post feito no perfil da administração municipal no Instagram. a decisão foi tomada pelo Comitê Municipal de Monitoramento das Ações de Enfrentamento e de Prevenção aos Efeitos do Coronavírus (Comep-Covid).
Desde dezembro último, a Secretaria de Saúde de Aracruz (Semsa) vem alertando a população em relação ao aumento do atendimento de casos de síndrome gripal nos serviços da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), do Pronto-Atendimento (PA), do Hospital São Camilo e nas unidades de saúde do município.

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