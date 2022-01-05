Governo do ES vai avaliar com prefeituras cancelamento do carnaval de rua

Carnaval de rua no Centro de Vitória, em 2019 Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com Nésio, a cobertura vacinal é insuficiente para enfrentar a nova variante de risco. O secretário, no entanto, não citou prazo para uma tomada de decisão.

O secretário explicou que as discussões para realização ou não das festas ocorrerão nos próximos dias. Segundo Nésio, o carnaval de rua e o carnaval do Sambão necessitam de medidas distintas.

"Estabeleceremos uma agenda de avaliação de risco com os municípios capixabas no que diz respeito ao cenário para o mês de fevereiro e o possível cancelamento do carnaval. Estamos discutindo medidas distintas para o carnaval do Sambão e outras que podem ser aplicadas ao carnaval de rua" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Nésio afirmou que olha com atenção as decisões tomadas por outras capitais que optaram por cancelar o carnaval de rua. O Rio de Janeiro, por exemplo, manteve os desfiles das escolas de samba, mas não terá, pelo segundo ano consecutivo, as festas nas ruas.

VACINAÇÃO AINDA NÃO É SUFICIENTE

É o segundo ano seguido em que a pandemia do novo coronavírus se torna um obstáculo para o carnaval no Espírito Santo e em quase todo o Brasil. No Estado, o secretário Nésio Fernandes classificou a cobertura vacinal como "insuficiente".

"Temos uma cobertura vacinal insuficiente para enfrentar a variante Ômicron. Precisamos avançar nas aplicações de segundas e terceiras doses", disse.