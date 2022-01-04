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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.337 mortes 631.039 casos confirmados

Estado registrou dois óbitos e 650 infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta terça-feira (4) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2022 às 18:11

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 18:11

Espírito Santo chegou ao total de 13.337 mortes e 631.039 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados dois óbitos e 650 infecções, conforme dados divulgados na tarde desta terça-feira (4) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 80.045. Na sequência, aparece Vila Velha (79.549), seguida por Vitória (69.131) e Cariacica (48.422). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.147), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.944 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.119. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.202 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,4 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 609.491, sendo 249 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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