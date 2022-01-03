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Covid-19 no ES: mortes caem 41% em dezembro em relação a novembro

Estado registrou 147 mortes pela doença ao longo do último mês de 2021; casos confirmados da doença também apresentaram queda expressiva, de 27%
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 jan 2022 às 20:52

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 20:52

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus diminuiu pela segunda vez seguida no Espírito Santo. Ao longo de dezembro de 2021, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou 147 óbitos — 103 a menos que o registrado em novembro. Na comparação entre os dois meses, a redução foi de 41,2%.
Desde o início da pandemia, a quantidade de vidas perdidas no último mês só não é menor que o registrado em abril do ano passado, quando as primeiras mortes foram confirmadas em território capixaba. Ainda assim, é como se praticamente uma pessoa morresse por Covid-19 a cada cinco horas no Estado.
Além das mortes, o número de casos confirmados da doença teve queda significativa no Espírito Santo. No último mês de dezembro, foram registradas 9.192 novas infecções — quase 3.500 a menos que o divulgado durante novembro do mesmo ano. Em outras palavras, houve uma redução de 27,5%.
Apesar das melhoras nos indicadores, a Secretaria Estadual de Saúde já alertou sobre o maior poder de infecção da variante Ômicron — que pode resultar em mais internações, principalmente entre aqueles que ainda não se vacinaram com as duas doses, e que representam um terço da população capixaba.

1,3 milhão de capixabas

não se vacinou ou só tomou uma dose de vacina contra a Covid-19
Para tentar barrar um novo agravamento da pandemia e aumentar a cobertura vacinal, o secretário Nésio Fernandes adiantou que não será exigida prescrição médica para a vacinação de crianças e orientou municípios a vacinarem turistas durante o verão, com as doses excedentes da vacina da Pfizer.
No último pronunciamento, realizado no dia 28 de dezembro, ele também alertou que apenas 19% da população já tomou a dose de reforço. "Temos uma margem muito grande para avançar no controle da Covid-19. Meu apelo é para que todos procurem a vacinação o mais rápido possível", afirmou.

Entenda os números e a comparação

Os dados usados nesta reportagem de A Gazeta consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ou seja, os 147 óbitos de dezembro foram divulgados ao longo do mês, mas não necessariamente se referem àqueles que aconteceram naqueles 31 dias.

Por exemplo: no dia 1º de dezembro foram divulgadas 12 mortes em 24 horas. Todas foram contabilizadas como sendo de dezembro. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu em novembro, mas só foi notificada no dia 1º.

A mesma estratégia é adotada em relação aos casos confirmados.

Covid-19 no ES - mortes caem 41 por cento em dezembro em relação a novembroo

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