Covid-19 no ES: mortes caem 41% em dezembro em relação a novembro

Os dados usados nesta reportagem de A Gazeta consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ou seja, os 147 óbitos de dezembro foram divulgados ao longo do mês, mas não necessariamente se referem àqueles que aconteceram naqueles 31 dias.



Por exemplo: no dia 1º de dezembro foram divulgadas 12 mortes em 24 horas. Todas foram contabilizadas como sendo de dezembro. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu em novembro, mas só foi notificada no dia 1º.



A mesma estratégia é adotada em relação aos casos confirmados.

