Covid-19: mortes em novembro no ES caem 30% em relação a outubro

O número de vidas perdidas para o novo coronavírus
voltou a cair no Espírito Santo
. Ao longo deste mês de novembro, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa
) divulgou 250 mortes devido à Covid-19. Na comparação com outubro deste ano, quando foram registrados 361 óbitos, a redução é de 30,7%.
Vale lembrar que em outubro o índice apresentou uma ligeira alta na quantidade de óbitos em relação a setembro, interrompendo uma sequência de cinco quedas seguidas
. No entanto, o número de mortes registradas em novembro é o menor desde abril do ano passado — quando os primeiros óbitos pela doença foram registrados no Estado.
Um desses indicadores, que também apresentou redução significativa em novembro, é o número de casos confirmados. No penúltimo mês do ano, foram cerca de 12 mil novas infecções no Estado. Já em outubro, tinham sido mais de 21 mil. Ou seja, na comparação, houve uma queda de 39,8%.
Apesar das recentes melhoras, o governo do Estado
enfatiza a importância de avançar com a vacinação contra a Covid-19. De acordo com dados desta terça-feira (30) do site Vacina e Confia
, cerca de 90% dos capixabas estão vacinados com a primeira dose e 73% já tomaram a segunda.
Porém, menos de 500 mil pessoas chegaram a receber a dose de reforço – o equivalente a 14% da população. Dentro deste cenário, nenhuma microrregião do Estado conseguiu alcançar 90% dos idosos vacinados com a terceira dose e integrar o "risco muito baixo" no mapa de risco
.
Para deixar clara a necessidade da vacinação, o secretário Nésio Fernandes revelou que a parcela da população que não se imunizou contra a doença representa mais de 30% das internações no Estado. Nesta terça-feira, a informação do governo do Estado é de que 283 pessoas estão internadas na rede pública, sendo 156 em leitos de UTI.