Covid-19: mortes em novembro no ES caem 30% em relação a outubro

Os dados usados nesta reportagem de A Gazeta consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria de Estadual de Saúde (Sesa). Ou seja, os 250 óbitos de novembro foram divulgados ao longo deste mês não necessariamente se referem àqueles que aconteceram nos últimos 30 dias.

Por exemplo: no dia 1º de novembro foram divulgadas três mortes em 24 horas. Todas foram contabilizadas como sendo de novembro. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu em outubro, mas só foi notificada no dia 1º.

A mesma estratégia é adotada em relação aos casos confirmados.