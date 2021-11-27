Covid-19: ES tem mapa 100% verde e todas as cidades em risco baixo

83º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado na noite desta sexta-feira (26) pelo Governo do Estado

83º mapa de risco do Espírito Santo foi divulgado na noite desta sexta-feira (26) pelo Governo do Estado

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.

No último dia 6 de outubro, porém, o governo do Estado incluiu um quinto nível: o "risco muito baixo", que será identificado pela cor azul no mapa. A nova categoria será aplicada a microrregiões capixabas que atingirem determinados índices de vacinação em adolescentes, adultos e idosos. São eles: