Laranja da Terra atinge metas para risco muito baixo de Covid-19

Laranja da Terra: cidade atingiu metas exigidas para que uma microrregião migre para o risco muito baixo da Covid-19 Crédito: Divulgação

Em seu perfil no Twitter, o secretário parabenizou o município e informou que Laranja da Terra já ultrapassou a meta de vacinar 90% dos adolescentes contra a Covid-19; chegou à marca de 96,58% de adultos com a segunda dose e atingiu a meta de 90,08% de vacinados com a dose de reforço. Veja:

Meus parabéns e reconhecimento ao município de Laranja da Terra/ES, 1º a alcançar as três metas propostas pelo governo do ES:



111,27% da meta de adolescentes com D1

96,58% dos adultos com D2

90,08% dos idosos com D3.



Exemplar.#venceremos

Vacine-se@Casagrande_ES@GovernoES pic.twitter.com/VaJhaONTMO — Nésio Fernandes (@dr_nesio) November 30, 2021

Pelo mapa do Estado, o município se encaixa na microrregião Sudoeste Serrana. Apesar de ter alcançado as metas, ainda é necessário que todas as cidades da mesma microrregião também atinjam os requisitos estipulados pelo governo estadual para migrar para o risco muito baixo.

Ao contrário de como funciona atualmente, essa nova categoria de risco não será aplicada exclusivamente a um município, mas a microrregiões capixabas. Os dados da vacinação contra a Covid-19 nas cidades do Espírito Santo são o fator principal para que a classificação de "risco muito baixo" seja alcançada, e, uma vez migrando para essa categoria, a microrregião não sairá mais.

"Quando migrar para o risco muito baixo, ela [microrregião] não volta mais para os outros riscos. Vai permanecer permanentemente no risco muito baixo. A não ser que venha uma outra crise, outra variante. Para os municípios migrarem para o risco muito baixo, além dos percentuais da vacinação, precisam ter pontos de testagem livres: unidade de saúde, pronto-socorro, algum local que a cidade organize", explicou o governador do Estado, Renato Casagrande, em outubro deste ano.

A reportagem de A Gazeta acionou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para obter mais detalhes, mas ainda não obteve retorno.

Segundo o portal Vacina e Confia, em toda a microrregião Sudoeste Serrana, onde Laranja da Terra se encontra, 98,69% dos adolescentes já tomaram a D1; 92,41% das pessoas acima de 18 anos já tomaram a D2 e 69,91% dos idosos já tomaram a dose de reforço. Portanto, quando 90% dos idosos tomarem a terceira dose da vacina contra a Covid-19, a microrregião vai migrar para o risco muito baixo. Por ora, somente o município atingiu todas as metas definidas pelo governo do Estado.