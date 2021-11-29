Secretário do ES sobre Ômicron:"Testar, vacinar e máscaras por mais tempo"

O Secretário da Saúde Nésio Fernandes disse que a realização de festas de fim de ano depende da cobertura vacinal Crédito: Fernando Madeira

"Vacinar, vacinar, vacinar, testar, testar, testar", é o que diz o secretário da Saúde do Espírito Santo , Nésio Fernandes, sobre a possibilidade de serem realizadas festas de fim de ano e de verão no Estado em meio ao avanço da nova variante da Covid-19 , a Ômicron, sobre o mundo. Em uma sequência de postagens em seu perfil no Twitter, nesta segunda-feira (29), Nésio levantou a possibilidade de serem celebradas as comemorações caso haja uma ampla cobertura vacinal e de testagem, assim como o sucesso da eficiência das vacinas contra a nova cepa.

Temos um comportamento de queda sustentada de casos, óbitos e internações no Brasil e no Espírito Santo, mantidas as atuais características da pandemia podemos sim abrir uma agenda de ampliação das atividades econômicas e sociais. Podemos ter festas de fim de ano e verão. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) November 29, 2021

Nas publicações, Nésio afirma que o principal alerta é a variante Ômicron, que já foi classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Sáude (OMS) e gera atenção de líderes de vários países em todo o mundo. De acordo com o secretário, a realização de festas de fim de ano está diretamente relacionada aos impactos da nova cepa, que ainda são desconhecidos.

"O impacto da variante Ômicron poderá ser heterogêneo nos diversos países, muito determinada pela exposição comunitária anterior à doença e ao avanço da vacinação com duas e três doses. Tudo vai depender principalmente do possível escape vacinal, se houver. As próximas semanas serão necessárias para reconhecer impactos. Precisamos entender que já temos elementos para diversas decisões. A primeira e principal é: vacinar todos os povos do mundo com esquemas completos", disse.

Nésio ressaltou que a variante Ômicron possui características diferentes das observadas em outras cepas do vírus que se tornaram dominantes no mundo, casos da Delta e da Gama. Ele reiterou que as medidas de proteção ao contágio da doença são a testagem, a vacinação e o uso de máscaras.

"Estamos enfrentando uma nova variante com condições diferentes das que tivemos ao início da pandemia e no surgimento da Delta. Vacinar, vacinar, vacinar, testar, testar, testar, manter o uso das máscaras por mais tempo" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do ES

Nésio também reitera a possibilidade das mutações na estrutura do vírus representarem o rico de escape vacinal. A variante Ômicron possui cerca de 50 mutações, muitas delas na proteína espícula, responsável por fazer a ligação do vírus com as células humanas, o que pode indicar uma capacidade de driblar a proteção criada pelo imunizante. O secretário, portanto, reitera a importância da terceira dose e credencia a realização das festas de fim de ano e de verão à eficiência das vacinas contra a variante e à ampla cobertura vacinal.

"Em síntese: restrições as festas de fim de ano, ao ciclo verão/carnaval e a atividades mais amplas podem ser adotadas principalmente se houver fato novo reconhecido como escape vacinal associado à baixa adesão ao esquema completo e a desobediência civil. Vacine-se", argumenta o secretário.

ONDE FAZER O TESTE DE COVID-19

Aeroporto de Vitória;

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra;

Hospital Central, em Vitória;

Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Guarapari.