‘Feijoada do Panda’ agita o fim de semana em Vitória.

A programação do evento começa com o almoço das 12h às 15h. A feijoada completa será servida em sistema open food, acompanhada de open bar de cerveja, água e refrigerante, com direito a música ao vivo.





A partir das 15h, no palco principal, a programação musical conta show exclusivo de três horas do Panda com três horas de duração e o grupo Categoria de Base, trazendo o melhor do pagonejo com Lucas e PEU.





Os ingressos ainda estão disponíveis, com valor de R$ 270 (sem feijoada) e R$ 310 (com feijoada).