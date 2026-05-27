‘Feijoada do Panda’ agita o fim de semana em Vitória.

O sertanejo sofrência ganha espaço em Vitória no próximo sábado (30). O cantor Panda chega no Espírito Santo pela primeira vez com a “Feijoada do Panda”, unindo música e gastronomia, com comida e bebida liberadas. O evento começa às 12h na Área Verde do Clube Álvares Cabral.
Falta pouco Vitória. Tô chegando pela primeira vez aí
Panda, cantor sertanejo
A programação do evento começa com o almoço das 12h às 15h. A feijoada completa será servida em sistema open food, acompanhada de open bar de cerveja, água e refrigerante, com direito a música ao vivo.
A partir das 15h, no palco principal, a programação musical conta show exclusivo de três horas do Panda com três horas de duração e o grupo Categoria de Base, trazendo o melhor do pagonejo com Lucas e PEU.
Os ingressos ainda estão disponíveis, com valor de R$ 270 (sem feijoada) e R$ 310 (com feijoada).
Serviço
'Feijoada do Panda'
Data: 30 de maio de 2026 (sábado)
Horário: A partir das 12h
Local: Área Verde do Clube Álvares Cabral
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória/ES
Ingressos: disponíveis em vaideingresso.com.br - R$ 270 (sem feijoada) e R$ 310 (com feijoada)