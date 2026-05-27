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‘Feijoada do Panda’ agita o fim de semana em Vitória

Evento terá apresentação do artista sertanejo Panda, com bebida e comida liberada neste sábado (30) na Área Verde do Clube Álvares Cabral, a partir das 12h
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 13:32

‘Feijoada do Panda’ agita o fim de semana em Vitória.
‘Feijoada do Panda’ agita o fim de semana em Vitória. Pádua / EM7 Filmes

O sertanejo sofrência ganha espaço em Vitória no próximo sábado (30). O cantor Panda chega no Espírito Santo pela primeira vez com a “Feijoada do Panda”, unindo música e gastronomia, com comida e bebida liberadas. O evento começa às 12h na Área Verde do Clube Álvares Cabral.

Falta pouco Vitória. Tô chegando pela primeira vez aí

Panda, cantor sertanejo

‘Feijoada do Panda’ agita o fim de semana em Vitória.
‘Feijoada do Panda’ agita o fim de semana em Vitória. Pádua / EM7 Filmes

A programação do evento começa com o almoço das 12h às 15h. A feijoada completa será servida em sistema open food, acompanhada de open bar de cerveja, água e refrigerante, com direito a música ao vivo.


A partir das 15h, no palco principal, a programação musical conta show exclusivo de três horas do Panda com três horas de duração e o grupo Categoria de Base, trazendo o melhor do pagonejo com Lucas e PEU. 


Os ingressos ainda estão disponíveis, com valor de R$ 270 (sem feijoada) e R$ 310 (com feijoada).

Serviço

'Feijoada do Panda'

Data: 30 de maio de 2026 (sábado)

Horário: A partir das 12h

Local: Área Verde do Clube Álvares Cabral

Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória/ES

Ingressos: disponíveis em vaideingresso.com.br - R$ 270 (sem feijoada) e R$ 310 (com feijoada)

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