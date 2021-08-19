O Hospital São Lucas, em Vitória, vai ter uma estrutura para testagem de casos suspeitos de Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. ES amplia postos e fará teste grátis de Covid-19 em mais 3 hospitais

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, o serviço estará disponível nas próximas semanas para demanda espontânea ou agendamento.

Nesta terça-feira (17), foi aberto um novo posto na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica . No primeiro dia, foram coletadas 74 amostras para o PCR.

Na Grande Vitória, ainda há pontos de testagem nos terminais do sistema Transcol e no aeroporto para demanda espontânea — sem marcar hora — que começaram a funcionar a partir de 17 de junho.

No mês passado, entrou em funcionamento um sistema de agendamento para testes de graça pelo site da Sesa. É possível marcar o horário em que deseja realizar o exame e escolher um dos locais disponíveis: Aeroporto de Vitória e para os hospitais Dr. Jayme Santos Neves, na Serra; Central, em Vitória; e Materno Infantil Francisco de Assis, em Guarapari.

Aeroporto de Vitória



Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra



Hospital Central, em Vitória

Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Guarapari

COMO FAZER O AGENDAMENTO

Resultado Para ter acesso ao agendamento, o cidadão deverá realizar inicialmente o seu cadastro no link “Acesso ao Cidadão” do Governo do Estado. Se não for cadastrado, deve clicar em "Criar uma conta" Feito o cadastro, o próximo passo é entrar no site da Secretaria de Saúde , na lateral esquerda, clicando em "Agendamento", haverá a opção “Realizar Agendamento”, que solicitará dados como CPF, Cartão SUS, nome, e-mail e telefone. Ao disponibilizar o CPF, o sistema buscará no banco de dados do Ministério da Saúde, e sendo encontrado, preencherá automaticamente o Cartão SUS e o nome do usuário. Há a opção de realizar agendamento para si próprio ou para outras pessoas, precisando estar munidos dos dados acima (CPF, Cartão SUS, nome, e-mail e telefone) para conclusão do processo. No dia do exame, é importante se atentar corretamente ao horário solicitado e levar um documento de identificação com foto. Na plataforma , serão disponibilizados ícones para acompanhar o agendamento e, após a realização da coleta do exame, o “Laudo Web”, onde receberá o resultado.

BALANÇO

O boletim epidemiológico da Covid-19, publicado na terça-feira (17) pela Sesa, apontou que, desde o início da estratégia, foram testadas 20.577 pessoas nos terminais do sistema Transcol e no aeroporto, das quais 1.220 tiveram o diagnóstico positivo para a doença, o que equivale a uma média de positividade de 5,93%.

O local com maior número de testagem foi o Terminal de Laranjeiras, na Serra, com 7.525 exames e 440 casos positivos, enquanto o maior índice de positividade foi registrado no Terminal de Jardim América, em Cariacica, com 9,28% de confirmação entre as pessoas examinadas.

Já nos locais de agendamento, desde o dia 14 de julho já foram testadas 1.401 pessoas e 80 receberam o resultado positivo, o que representa 5,71% dos exames. O maior volume de testes foi realizado no aeroporto: 464, com 27 confirmações. O índice de positividade maior é do hospital da Serra, com 7,28% dos casos.

Nésio Fernandes observa que a procura por testes está baixa no Estado, apesar de a população ter a oferta de testes nesses postos distribuídos em áreas de grande circulação, tanto com possibilidade de atendimento por livre demanda quanto por agendamento.