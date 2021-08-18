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Agendamento nesta quinta (19)

"Viradão": Cachoeiro anuncia vacinação 24h para quem tem 18 anos ou mais

Batizada pela prefeitura de "Viradão da Vacinação", a ação vai começar às 19h de sexta-feira (20) com término às 19h de sábado (21). É preciso fazer o agendamento pela internet

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:50
Policlínica Bolívar de Abreu, no centro de Cachoeiro de Itapemirim
O "Viradão da Vacinação" será na Policlínica Bolívar de Abreu, no centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Márcia Leal/PMCI
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, anunciou que vai fazer o “Viradão da Vacinação” contra a Covid-19. Voltada a imunização do público com 18 anos ou mais, a ação vai começar às 19h de sexta-feira (20) e seguirá até as 19h de sábado (21). Para participar do “Dia D” da vacinação, é necessário realizar o agendamento on-line, que será aberto nesta quinta-feira (19).
Segundo a prefeitura, o agendamento será aberto às 8h, com 15 mil vagas disponíveis para a aplicação da primeira dose da vacina. O "Viradão" vai acontecer na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). Além do espaço, também haverá vagas para se vacinar em 32 unidades básicas de saúde no sábado (21), das 8h às 16h.
Cachoeiro anuncia vacinação 24h para quem tem 18 anos ou mais
O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. Após um breve cadastro, o usuário deve escolher o local e o dia para se vacinar, entre os disponíveis — o horário aparecerá automaticamente.
No dia da vacinação, é necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e o cartão do SUS ou CPF.
Já no interior do município, a vacinação ocorrerá no sábado (21), das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. Os moradores dos distritos e localidades rurais deverão procurar os postos de referência para se vacinar.
“Com a chegada de uma quantidade grande de doses e os grupos prioritários já contemplados nas etapas anteriores, poderemos realizar essa grande ação de vacinação para alcançar toda a população adulta do município, o que representa uma conquista enorme. Com a imunização e os cuidados sanitários, que ainda são essenciais, conseguiremos vencer a pandemia”, destaca o secretário Municipal de Saúde, Alex Wingler.

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