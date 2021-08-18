"Viradão": Cachoeiro anuncia vacinação 24h para quem tem 18 anos ou mais

O "Viradão da Vacinação" será na Policlínica Bolívar de Abreu, no centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Márcia Leal/PMCI

“Viradão da Vacinação” contra a Covid-19. Voltada a imunização do público com 18 anos ou mais, a ação vai começar às 19h de sexta-feira (20) e seguirá até as 19h de sábado (21). Para participar do “Dia D” da vacinação, é necessário realizar o agendamento on-line, que será aberto nesta quinta-feira (19). Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , anunciou que vai fazer ocontra a. Voltada a imunização do público com 18 anos ou mais, a ação vai começar às 19h de sexta-feira (20) e seguirá até as 19h de sábado (21). Para participar do “Dia D” da vacinação, é necessário realizar o agendamento on-line, que será aberto nesta quinta-feira (19).

Segundo a prefeitura, o agendamento será aberto às 8h, com 15 mil vagas disponíveis para a aplicação da primeira dose da vacina. O "Viradão" vai acontecer na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). Além do espaço, também haverá vagas para se vacinar em 32 unidades básicas de saúde no sábado (21), das 8h às 16h.

Your browser does not support the audio element. Cachoeiro anuncia vacinação 24h para quem tem 18 anos ou mais

O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br . Após um breve cadastro, o usuário deve escolher o local e o dia para se vacinar, entre os disponíveis — o horário aparecerá automaticamente.

No dia da vacinação, é necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e o cartão do SUS ou CPF.

Já no interior do município, a vacinação ocorrerá no sábado (21), das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. Os moradores dos distritos e localidades rurais deverão procurar os postos de referência para se vacinar.