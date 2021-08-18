Picape é flagrada carregando pneus de trator em Venda Nova

Uma cena chamou a atenção de um internauta na manhã desta quarta-feira (18) na chegada de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Uma picape Fiat Strada carregava pneus enormes na BR 262.
O internauta, que encaminhou uma imagem a reportagem da TV Gazeta Regional, preferiu não se identificar. Quatro pneus grandes de trator estavam na carroceria, amarrados e quase abrindo a porta.
A reportagem encaminhou a imagem para a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, há várias infrações neste caso, entre elas: a amarração inapropriada, a carga ultrapassando o limite lateral da carroceria e até um possível excesso de peso, que seria checado caso o carro fosse parado por equipes de fiscalização.
O órgão informou ainda que esse veículo não foi visto pela fiscalização. Sobre a infração, a PRF disse que a infração por exceder, sem autorização, os limites de dimensão ou de peso da carga, estabelecidos por lei, é descrita no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como infração média e o valor da multa é de R$ 130,16. Já por conduzir carga na parte externa em excesso, a infração é classificada como grave e a multa é de R$ 195,23. Por fim, a penalidade por amarração inapropriada, a infração é gravíssima e a multa é de R$ 293,47.