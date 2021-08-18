Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 262

Picape é flagrada carregando pneus de trator em Venda Nova

Imagem foi registrada na manhã desta quarta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista cometeu várias infrações

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 13:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2021 às 13:32
Picape transportando pneus gigantes foi flagrada na BR 262
Picape transportando pneus gigantes foi flragrada Crédito: Foto leitor
Uma cena chamou a atenção de um internauta na manhã desta quarta-feira (18) na chegada de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Uma picape Fiat Strada carregava pneus enormes na BR 262.
O internauta, que encaminhou uma imagem a reportagem da TV Gazeta Regional, preferiu não se identificar. Quatro pneus grandes de trator estavam na carroceria, amarrados e quase abrindo a porta.
A reportagem encaminhou a imagem para a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, há várias infrações neste caso, entre elas: a amarração inapropriada, a carga ultrapassando o limite lateral da carroceria e até um possível excesso de peso, que seria checado caso o carro fosse parado por equipes de fiscalização.
O órgão informou ainda que esse veículo não foi visto pela fiscalização. Sobre a infração, a PRF disse que a infração por exceder, sem autorização, os limites de dimensão ou de peso da carga, estabelecidos por lei, é descrita no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como infração média e o valor da multa é de R$ 130,16. Já por conduzir carga na parte externa em excesso, a infração é classificada como grave e a multa é de R$ 195,23. Por fim, a penalidade por amarração inapropriada, a infração é gravíssima e a multa é de R$ 293,47.

Veja Também

Quase 7 mil veículos são autuados por excesso de peso no ES

Homem é baleado perto de posto de combustíveis em Itapuã

Polícia prende suspeito de matar a ex-mulher em Santa Teresa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Venda Nova do Imigrante Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco
Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados