Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cumprimento de mandado

Polícia prende suspeito de matar a ex-mulher em Santa Teresa

Jovair Tessinari, de 42 anos, é suspeito do assassinato de Clementina Jastrow, 49, em julho deste ano. Ele foi preso em casa, na zona rural do município, onde foram encontradas armas e munições

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 21:56

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 ago 2021 às 21:56
Clementina Jastrow, 49 anos, o seu ex-marido, Jovair Tassinari,
Clementina Jastrow, 49 anos, o seu ex-marido, Jovair Tassinari, Crédito: Divulgação
Polícia Civil prendeu Jovair Tassinari, de 42 anos, suspeito de ter assassinado sua ex-mulher, Clementina Jastrow, de 49 anos, no dia 18 de julho deste ano em Santa Teresa, na região Centro-Serrana do Estado. Ele foi preso na última sexta-feira (13), na zona rural do município, em cumprimento de mandado de prisão preventiva.
Segundo o titular da Delegacia Regional de Santa Teresa, delegado Leandro Barbosa, os policiais encontraram armas e munições na casa de Jovair durante as buscas. "Foi perguntado sobre as armas e ele mostrou, dentro de um quarto, duas espingardas calibre 36. Durante as buscas na residência, os policiais encontraram onze munições calibre 36”, disse.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional do município, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e preso, em cumprimento do mandado em aberto. A polícia informou que o Inquérito Policial foi finalizado e entregue à Justiça, indiciando Jovair Tassinari por homicídio qualificado.

RELEMBRE O CASO

Clementina Jastrow, de 49 anos, foi assassinada com um tiro em Alto Santo Antônio, Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo. Uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava com a mulher no quintal de uma residência quando, repentinamente, o ex-marido da vítima chegou armado e efetuou um disparo contra ela. A Polícia Civil afirmou que o caso era tratado como feminicídio e a investigação estava em andamento na delegacia do município.
Delegacia de Santa Teresa
A Polícia Civil tratava o caso como feminicídio Crédito: Governo do ES
Na ocasião, fontes da polícia confirmaram para a reportagem que o ex-companheiro da vítima, identificado como Jovair Tassinari, 42 anos, era considerado suspeito do crime. Segundo o relato da testemunha, a mulher ainda tentou correr, mas caiu e veio a óbito. Segundo a Polícia Militar, o atual marido da vítima é o irmão do autor do fato, Olair Tassinari. À PM, ele disse que seu irmão tem uma filha de 18 anos com a vítima e que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que há poucos dias havia ganho a ação.
Um dia após o assassinato, Jovair se apresentou à delegacia do município, mas acabou sendo liberado. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime, mas por não estar em situação de flagrante, não ficou preso.

"PERDI MEU AMOR E MEU IRMÃO", DIZ MARIDO 

Ainda se recuperando da dor de perder a esposa, o pedreiro Olair Tassinari disse, em entrevista à reportagem, que não se conforma com a maneira que Clementina Jastrow foi morta. Ele relatou que o casal morava na sede do município, mas que estava na casa da mãe, onde o crime ocorreu. Ele relatou que o suspeito também morava na região.
Olair e Clementina estavam juntos há seis anos
Olair e Clementina estavam juntos há seis anos Crédito: Acervo Pessoal
Muito emocionado, Olair lembrou que estava casado com Clementina havia seis anos. Ele contou que começou a se relacionar com a mulher muito tempo depois dela terminar o casamento com o irmão dele.
A vítima e o suspeito tiveram uma filha enquanto estavam juntos e, segundo Olair, teria sido uma pensão para a jovem de 18 anos o motivo da morte de Clementina. O marido da vítima disse que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que ela havia ganhado a ação no valor de R$ 8 mil. “Infelizmente ele preferiu tirar a vida da minha esposa do que pagar esse valor, que ele não aceitava”, disse o pedreiro.
Olair disse que em função de desavenças, como a briga devido à pensão, a esposa e Jovair não se falavam, mas ele mantinha uma relação cordial com o irmão e os dois conversavam normalmente. “Ele arrancou um pedaço de mim, perdi meu amor e meu irmão”, desabafou o pedreiro. Ele disse que espera que a justiça seja feita e que o irmão fique preso.

Veja Também

“Perdi meu amor e meu irmão”, diz homem que teve esposa morta em Santa Teresa

Homem confessa à polícia que matou a ex em Santa Teresa e é liberado

Mulher é morta a tiro em quintal de casa em Santa Teresa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Feminicídio Polícia Civil Santa Teresa Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados