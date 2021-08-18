Polícia prende suspeito de matar a ex-mulher em Santa Teresa

Clementina Jastrow, 49 anos, o seu ex-marido, Jovair Tassinari, Crédito: Divulgação

Segundo o titular da Delegacia Regional de Santa Teresa, delegado Leandro Barbosa, os policiais encontraram armas e munições na casa de Jovair durante as buscas. "Foi perguntado sobre as armas e ele mostrou, dentro de um quarto, duas espingardas calibre 36. Durante as buscas na residência, os policiais encontraram onze munições calibre 36”, disse.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional do município, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e preso, em cumprimento do mandado em aberto. A polícia informou que o Inquérito Policial foi finalizado e entregue à Justiça, indiciando Jovair Tassinari por homicídio qualificado.

RELEMBRE O CASO

Clementina Jastrow, de 49 anos, foi assassinada com um tiro em Alto Santo Antônio, Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo. Uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava com a mulher no quintal de uma residência quando, repentinamente, o ex-marido da vítima chegou armado e efetuou um disparo contra ela. A Polícia Civil afirmou que o caso era tratado como feminicídio e a investigação estava em andamento na delegacia do município.

A Polícia Civil tratava o caso como feminicídio Crédito: Governo do ES

Na ocasião, fontes da polícia confirmaram para a reportagem que o ex-companheiro da vítima, identificado como Jovair Tassinari, 42 anos, era considerado suspeito do crime. Segundo o relato da testemunha, a mulher ainda tentou correr, mas caiu e veio a óbito. Segundo a Polícia Militar, o atual marido da vítima é o irmão do autor do fato, Olair Tassinari. À PM, ele disse que seu irmão tem uma filha de 18 anos com a vítima e que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que há poucos dias havia ganho a ação.

Um dia após o assassinato, Jovair se apresentou à delegacia do município, mas acabou sendo liberado . Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime, mas por não estar em situação de flagrante, não ficou preso.

"PERDI MEU AMOR E MEU IRMÃO", DIZ MARIDO

Olair e Clementina estavam juntos há seis anos Crédito: Acervo Pessoal

Muito emocionado, Olair lembrou que estava casado com Clementina havia seis anos. Ele contou que começou a se relacionar com a mulher muito tempo depois dela terminar o casamento com o irmão dele.

A vítima e o suspeito tiveram uma filha enquanto estavam juntos e, segundo Olair, teria sido uma pensão para a jovem de 18 anos o motivo da morte de Clementina. O marido da vítima disse que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que ela havia ganhado a ação no valor de R$ 8 mil. “Infelizmente ele preferiu tirar a vida da minha esposa do que pagar esse valor, que ele não aceitava”, disse o pedreiro.