Homem confessa à polícia que matou a ex em Santa Teresa e é liberado

Clementina Jastrow, 49 anos, o seu ex-marido, Jovair Tassinari, Crédito: Divulgação

Fontes da polícia confirmaram para a reportagem que o suspeito é Jovair Tassinari, 42 anos. O assassinato ocorreu neste domingo (18) em Alto Santo Antônio, no interior do município.

Uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava com a mulher no quintal de uma residência quando, repentinamente, o ex-companheiro da vítima chegou armado e disparou contra a vítima. A Polícia Civil afirmou que o caso é tratado como feminicídio e, mesmo com a liberação do suspeito, a investigação segue em andamento na delegacia do município.

Delegacia de Santa Teresa investiga o caso Crédito: Governo do ES

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito se apresentou assistido por advogados, viabilizou a entrega da arma de fogo usada na prática do crime e confessou o homicídio. A PM relatou que a arma seria de cano longo, parecendo uma espingarda.

Ainda segundo o relato da testemunha, a mulher tentou correr, mas caiu e veio a óbito. De acordo com a Polícia Militar, o atual marido da vítima é irmão do suspeito.

DESAVENÇA POR PENSÃO

À PM, ele disse que seu irmão tem uma filha de 18 anos com a vítima e que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que há poucos dias havia ganho a ação, no valor de R$ 8 mil. Após os disparos, o homem teria fugido em uma caminhonete branca.