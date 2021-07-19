Homem confessa à polícia que matou a ex em Santa Teresa e é liberado

Um dia após o assassinato de Clementina Jastrow, de 49 anos, em Santa Teresa, na região Central Serrana do Espírito Santo, o ex-companheiro da vítima, suspeito de cometer o crime, se apresentou à delegacia do município, mas acabou sendo liberado na tarde desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime, mas por não estar em situação de flagrante, não foi encarcerado.
Fontes da polícia confirmaram para a reportagem que o suspeito é Jovair Tassinari, 42 anos. O assassinato ocorreu neste domingo (18) em Alto Santo Antônio, no interior do município.
Uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava com a mulher no quintal de uma residência quando, repentinamente, o ex-companheiro da vítima chegou armado e disparou contra a vítima. A Polícia Civil afirmou que o caso é tratado como feminicídio e, mesmo com a liberação do suspeito, a investigação segue em andamento na delegacia do município.
A Polícia Civil informou ainda que o suspeito se apresentou assistido por advogados, viabilizou a entrega da arma de fogo usada na prática do crime e confessou o homicídio. A PM relatou que a arma seria de cano longo, parecendo uma espingarda.
Ainda segundo o relato da testemunha, a mulher tentou correr, mas caiu e veio a óbito. De acordo com a Polícia Militar, o atual marido da vítima é irmão do suspeito.
DESAVENÇA POR PENSÃO
À PM, ele disse que seu irmão tem uma filha de 18 anos com a vítima e que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que há poucos dias havia ganho a ação, no valor de R$ 8 mil. Após os disparos, o homem teria fugido em uma caminhonete branca.
A reportagem tenta contato com a defesa de Jovair Tassinari e este espaço está aberto para a defesa se manifestar sobre o caso.