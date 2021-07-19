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Feminicídio

Mulher é morta a tiro em quintal de casa em Santa Teresa

Uma testemunha relatou à PM que o ex-companheiro da vítima seria o autor do disparo. A Polícia Civil afirmou que o caso é tratado como feminicídio e a investigação segue em andamento na delegacia do município

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 11:25

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jul 2021 às 11:25
Delegacia de Santa Teresa
Delegacia de Santa Teresa Crédito: Governo do ES
Uma mulher, identificada como Clementina Jastrow, 49 anos, foi assassinada com um tiro na manhã de domingo (18) em Alto Santo Antônio, Santa Teresa, no Noroeste do Espírito Santo. Uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava com a mulher no quintal de uma residência quando, repentinamente, o ex-companheiro da vítima chegou armado e efetuou um disparo contra a vítima. A Polícia Civil afirmou que o caso é tratado como feminicídio e a investigação segue em andamento na delegacia do município.
Fontes da polícia confirmaram para a reportagem que o ex-companheiro da vítima, identificado como Jovair Tassinari, 42 anos, é considerado suspeito do crime. Segundo o relato da testemunha, a mulher ainda tentou correr, mas caiu e veio a óbito. De acordo com a Polícia Militar, o atual marido da vítima é o irmão do autor do fato. À PM, ele disse que seu irmão tem uma filha de 18 anos com a vítima e que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que há poucos dias havia ganho a ação. Segundo a PM, o homem não foi encontrado após o crime.
No entanto, no final da tarde desta segunda-feira (19), por nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito se apresentou assistido por advogados, viabilizou a entrega da arma de fogo usada na prática do crime, confessou o homicídio, mas por não estar em situação flagrancial não foi encarcerado". O caso é tratado como feminicídio e as investigações continuam na Delegacia de Polícia de Santa Teresa.
"Todas as informações que chegam ao conhecimento da polícia são apuradas e, por meio do Disque-Denúncia 181, a população pode contribuir de forma anônima para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.", destacou a PC.

Atualização

19/07/2021 - 7:30
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota informando que o suspeito do crime se apresentou à polícia. As informações foram inseridas no texto.

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