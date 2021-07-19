Mulher é morta a tiro em quintal de casa em Santa Teresa

Delegacia de Santa Teresa Crédito: Governo do ES

Uma mulher, identificada como Clementina Jastrow, 49 anos, foi assassinada com um tiro na manhã de domingo (18) em Alto Santo Antônio, Santa Teresa , no Noroeste do Espírito Santo. Uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava com a mulher no quintal de uma residência quando, repentinamente, o ex-companheiro da vítima chegou armado e efetuou um disparo contra a vítima. A Polícia Civil afirmou que o caso é tratado como feminicídio e a investigação segue em andamento na delegacia do município.

Fontes da polícia confirmaram para a reportagem que o ex-companheiro da vítima, identificado como Jovair Tassinari, 42 anos, é considerado suspeito do crime. Segundo o relato da testemunha, a mulher ainda tentou correr, mas caiu e veio a óbito. De acordo com a Polícia Militar, o atual marido da vítima é o irmão do autor do fato. À PM, ele disse que seu irmão tem uma filha de 18 anos com a vítima e que a mulher havia entrado na Justiça para receber pensão alimentícia, que estava em atraso, e que há poucos dias havia ganho a ação. Segundo a PM, o homem não foi encontrado após o crime.

No entanto, no final da tarde desta segunda-feira (19), por nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito se apresentou assistido por advogados, viabilizou a entrega da arma de fogo usada na prática do crime, confessou o homicídio, mas por não estar em situação flagrancial não foi encarcerado". O caso é tratado como feminicídio e as investigações continuam na Delegacia de Polícia de Santa Teresa.

"Todas as informações que chegam ao conhecimento da polícia são apuradas e, por meio do Disque-Denúncia 181, a população pode contribuir de forma anônima para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.", destacou a PC.