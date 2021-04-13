Santa Teresa é a melhor cidade do ES em ranking de desenvolvimento sustentável

Conhecida com a Terra dos Colibris, Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, é a melhor cidade capixaba, segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Brasil (IIDSC-BR), que avaliou 770 municípios do Brasil, sendo 10 deles do Espírito Santo.
O IDSC-BR é desenvolvido pelo Programa Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network, organização vinculada à ONU. A iniciativa se liga à Agenda 2030, uma agenda mundial apresentada em 2015 pela ONU aos países-membros. Ela estabeleceu metas, prazos e compromissos voltados ao desenvolvimento sustentável e ao enfrentamento dos principais problemas globais. Esse pacto supranacional foi detalhado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e assinado por mais de 190 países, incluindo o Brasil. Os ODS lidam com temas como erradicação da pobreza, saúde, educação, mudanças climáticas e promoção da igualdade de gênero.
Santa Teresa lança programação de inverno
No Espírito Santo, a segunda cidade melhor classificada foi Vitória, ocupando o posto 232 a nível nacional. Em seguida, estão Vila Velha, Ibiraçu, Guarapari, Aracruz, Cariacica, Viana, Fundão e Serra.
A primeira colocada no ranking é Morungaba (SP), próxima a Campinas, é uma estância climática com população de cerca de 14 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE para 2020.