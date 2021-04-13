Santa Teresa é a melhor cidade do ES em ranking de desenvolvimento sustentável

O IDSC-BR é desenvolvido pelo Programa Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network, organização vinculada à ONU. A iniciativa se liga à Agenda 2030, uma agenda mundial apresentada em 2015 pela ONU aos países-membros. Ela estabeleceu metas, prazos e compromissos voltados ao desenvolvimento sustentável e ao enfrentamento dos principais problemas globais. Esse pacto supranacional foi detalhado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e assinado por mais de 190 países, incluindo o Brasil. Os ODS lidam com temas como erradicação da pobreza, saúde, educação, mudanças climáticas e promoção da igualdade de gênero.