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Renata Rasseli

Santa Teresa é a melhor cidade do ES em ranking de desenvolvimento sustentável

A cidade da região serrana está na 40ª posição no Índice de Desenvolvimento Sustentável, que  avaliou 770 municípios do Brasil, sendo 10 deles do Espírito Santo

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:02

Públicado em 

13 abr 2021 às 11:02
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rua do Lazer, em Santa Teresa, ES
Rua do Lazer, em Santa Teresa, ES Crédito: Fabiana Croce
Conhecida com a Terra dos Colibris, Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, é a melhor cidade capixaba, segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Brasil (IIDSC-BR), que avaliou 770 municípios do Brasil, sendo 10 deles do Espírito Santo.
O  IDSC-BR é desenvolvido pelo Programa Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network, organização vinculada à ONU. A iniciativa se liga à Agenda 2030, uma agenda mundial apresentada em 2015 pela ONU aos países-membros. Ela estabeleceu metas, prazos e compromissos voltados ao desenvolvimento sustentável e ao enfrentamento dos principais problemas globais. Esse pacto supranacional foi detalhado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e assinado por mais de 190 países, incluindo o Brasil. Os ODS lidam com temas como erradicação da pobreza, saúde, educação, mudanças climáticas e promoção da igualdade de gênero. 

Santa Teresa lança programação de inverno

No Espírito Santo, a segunda cidade melhor classificada foi Vitória, ocupando o posto 232 a nível nacional. Em seguida, estão Vila Velha, Ibiraçu, Guarapari, Aracruz, Cariacica, Viana, Fundão e Serra.
A primeira colocada no ranking é Morungaba (SP), próxima a Campinas, é uma estância climática com população de cerca de 14 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE para 2020. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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