Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Prefeitura de Santa Teresa vai ganhar fachada inspirada na Itália

A previsão de inauguração é no final deste mês; projeto é assinado pela designer de interiores Rita Garajau

Publicado em 06 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

06 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Perspectiva da fachada de Santa Teresa Crédito: Divulgação
A prefeitura de Santa Teresa vai ganhar uma nova fachada no final deste mês. Inspirada na arquitetura italiana, a nova fachada pretende homenagear a imigração italiana e preservar a cultura dos descendentes de italianos que residem na cidade. O projeto é assinado pela designer de interiores Rita Garajau e pelas arquitetas Karina Stefenoni e Letícia Costa. 

MÊS DA MULHER

Ana Clark e Andressa Allen: em encontro only for women na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli
Paola Borges, Kítia Perciano e Luciana Júdice Crédito: Monica Zorzanelli
Andrea Andrade, Penha Nonato e Fabiana Croce Crédito: Monica Zorzanelli

LANÇAMENTO DE LIVRO

Alberto Murta convida para o lançamento do livro "A Neurose Obsessiva na Atualidade", no próximo dia 18 de março, na Biblioteca Pública Estadual, na Praia do Suá. Os psicanalistas Cristina Gomes, Renato Vieira e Darlene Tronquoy farão a apresentação do livro, durante o lançamento. 

MULHERES QUE BRILHAM

Larissa Baioco, Geórgia Mendonça, Andrea de Pinho e Carol Avanza Crédito: Polly Polycarpo

MÊS DA EPILEPSIA

Gustavo Corrêa lidera as ações para marcar o Mês de Conscientização da Epilepsia no Estado.  A série inclui o Simpósio Capixaba de Epilepsia, no dia 26 de março,  no auditório da Universidade Católica de Vitória. No dia 29, acontece a Caminhada do Purple Day 2020.  "Além disso, a fachada do TJ estará iluminada de roxo durante todo o mês de março", conta Gustavo.  O Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, também conhecido como “Purple Day, foi criado em 2008 por uma menina canadense, Cassidy Megan, de 9 anos, com a ajuda da Associação de Epilepsia da Nova Escócia.

HOMENAGEM

Jaqueline Moraes, Renato Casagrande, Nathalia Timberg, Virginia Casagrande e José Amarildo Casagrande: a atriz foi homenageada com Grau de Oficial da Ordem Estadual Jerônimo Monteiro Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

PARA MATAR SAUDADES DO WALL STREET

Os DJs Cimá e Gordinho comandam as picapes da festa "Wall Street Remember", casa noturna que fez história na Praia do Canto até 2010, no sábado (7), no Rooftop da Praia, na Praia do Canto. 

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Hoje é dia de Veruska Seibel Boechat, jornalista que fez história no colunismo social de A GAZETA. Parabéns, Vê!

NOITE DE VINHOS

O chef Rafael Hott promove, nesta terça-feira (10), a partir das 19h30, uma noite de degustação de vinhos chilenos da Viña Tinajas no Baristro Café - novo espaço de gastronomia da Galeria 027, do Shopping Vila Velha. O evento, em parceria com a Winde, contará com a presença do importador da Viña Tinajas, Niels Bosner, e os vinhos serão degustados com pães, queijos, embutidos e massa.

Veja Também

Fotos: confira quem prestigiou a Roda de Conversa do Dia da Mulher

Fim do sexismo na moda: tomara-que-caia agora é blusa sem alça

Cooperativa médica discute participação feminina na gestão

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

A Gazeta Rede Gazeta Santa Teresa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados