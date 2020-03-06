Prefeitura de Santa Teresa vai ganhar fachada inspirada na Itália

Perspectiva da fachada de Santa Teresa Crédito: Divulgação

Rita Garajau e pelas arquitetas Karina Stefenoni e Letícia Costa. A prefeitura de Santa Teresa vai ganhar uma nova fachada no final deste mês. Inspirada na arquitetura italiana, a nova fachada pretende homenagear a imigração italiana e preservar a cultura dos descendentes de italianos que residem na cidade. O projeto é assinado pela designer de interiorese pelas arquitetas

MÊS DA MULHER

Ana Clark e Andressa Allen: em encontro only for women na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli

Paola Borges, Kítia Perciano e Luciana Júdice Crédito: Monica Zorzanelli

Andrea Andrade, Penha Nonato e Fabiana Croce Crédito: Monica Zorzanelli

LANÇAMENTO DE LIVRO

Alberto Murta convida para o lançamento do livro "A Neurose Obsessiva na Atualidade", no próximo dia 18 de março, na Biblioteca Pública Estadual, na Praia do Suá. Os psicanalistas Cristina Gomes, Renato Vieira e Darlene Tronquoy farão a apresentação do livro, durante o lançamento.

MULHERES QUE BRILHAM

Larissa Baioco, Geórgia Mendonça, Andrea de Pinho e Carol Avanza Crédito: Polly Polycarpo

MÊS DA EPILEPSIA

Gustavo Corrêa lidera as ações para marcar o Mês de Conscientização da Epilepsia no Estado. A série inclui o Simpósio Capixaba de Epilepsia, no dia 26 de março, no auditório da Universidade Católica de Vitória. No dia 29, acontece a Caminhada do Purple Day 2020. "Além disso, a fachada do TJ estará iluminada de roxo durante todo o mês de março", conta Gustavo. O Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, também conhecido como “Purple Day, foi criado em 2008 por uma menina canadense, Cassidy Megan, de 9 anos, com a ajuda da Associação de Epilepsia da Nova Escócia.

HOMENAGEM

Jaqueline Moraes, Renato Casagrande, Nathalia Timberg, Virginia Casagrande e José Amarildo Casagrande: a atriz foi homenageada com Grau de Oficial da Ordem Estadual Jerônimo Monteiro Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

PARA MATAR SAUDADES DO WALL STREET

Os DJs Cimá e Gordinho comandam as picapes da festa "Wall Street Remember", casa noturna que fez história na Praia do Canto até 2010, no sábado (7), no Rooftop da Praia, na Praia do Canto.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Hoje é dia de Veruska Seibel Boechat, jornalista que fez história no colunismo social de A GAZETA. Parabéns, Vê!

NOITE DE VINHOS