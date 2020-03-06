Prefeitura de Santa Teresa vai ganhar fachada inspirada na Itália

A prefeitura de Santa Teresa vai ganhar uma nova fachada no final deste mês. Inspirada na arquitetura italiana, a nova fachada pretende homenagear a imigração italiana e preservar a cultura dos descendentes de italianos que residem na cidade. O projeto é assinado pela designer de interiores Rita Garajau e pelas arquitetas Karina Stefenoni e Letícia Costa.
MÊS DA MULHER
LANÇAMENTO DE LIVRO
Alberto Murta convida para o lançamento do livro "A Neurose Obsessiva na Atualidade", no próximo dia 18 de março, na Biblioteca Pública Estadual, na Praia do Suá. Os psicanalistas Cristina Gomes, Renato Vieira e Darlene Tronquoy farão a apresentação do livro, durante o lançamento.
MULHERES QUE BRILHAM
MÊS DA EPILEPSIA
Gustavo Corrêa lidera as ações para marcar o Mês de Conscientização da Epilepsia no Estado. A série inclui o Simpósio Capixaba de Epilepsia, no dia 26 de março, no auditório da Universidade Católica de Vitória. No dia 29, acontece a Caminhada do Purple Day 2020. "Além disso, a fachada do TJ estará iluminada de roxo durante todo o mês de março", conta Gustavo. O Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, também conhecido como “Purple Day, foi criado em 2008 por uma menina canadense, Cassidy Megan, de 9 anos, com a ajuda da Associação de Epilepsia da Nova Escócia.
HOMENAGEM
PARA MATAR SAUDADES DO WALL STREET
Os DJs Cimá e Gordinho comandam as picapes da festa "Wall Street Remember", casa noturna que fez história na Praia do Canto até 2010, no sábado (7), no Rooftop da Praia, na Praia do Canto.
FELIZ ANIVERSÁRIO!
Hoje é dia de Veruska Seibel Boechat, jornalista que fez história no colunismo social de A GAZETA. Parabéns, Vê!
NOITE DE VINHOS
O chef Rafael Hott promove, nesta terça-feira (10), a partir das 19h30, uma noite de degustação de vinhos chilenos da Viña Tinajas no Baristro Café - novo espaço de gastronomia da Galeria 027, do Shopping Vila Velha. O evento, em parceria com a Winde, contará com a presença do importador da Viña Tinajas, Niels Bosner, e os vinhos serão degustados com pães, queijos, embutidos e massa.