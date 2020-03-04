Cooperativa médica discute participação feminina na gestão

Marly Vidal, que é diretora administrativa e RH há 29 anos no Sabin Medicina Diagnóstica Crédito: Divulgação

“Por todas”. Esse é o nome do movimento que a Unimed Vitória inicia na próxima semana com o objetivo de tornar visível o debate sobre a participação feminina nas mais diversas esferas da sociedade. A ação, capitaneada pela diretora de Recursos Próprios da cooperativa, Karla Toríbio, vai dar voz a várias colaboradoras, cooperadas e parceiros, que poderão compartilhar suas histórias de superação. Na Unimed Vitória, 70% dos funcionários são mulheres e elas ocupam 81% dos cargos de gestão.

Como parte da iniciativa, haverá mensalmente palestras com mulheres que são consideradas referências em diversas áreas profissionais no Brasil. A primeira acontece na terça-feira (10), no auditório da Findes, e será ministrada por Marly Vidal, que é diretora administrativa e RH há 29 anos no Sabin Medicina Diagnóstica, organização que está no ranking das 10 melhores empresas para trabalhar no país por 13 anos consecutivos, além de ter sido a melhor empresa para a mulher trabalhar em 2018, no ranking GPTW (Great Place to Work).

EXPOSIÇÃO

Série Vestígios e Ruínas, da artista Kyria Oliveira Crédito: Nicolas Soares

Premiada na Bienal de Valência, na Espanha, a artista plástica capixaba Kyria Oliveira abre o calendário 2020 da galeria de Gorete Thorey, com a exposição "Casa e Tempo". A artista vai mostrar a série "Vestígios e Ruínas", que reúne trabalhos em couro, e ainda uma instalação site specific interativa.

DOAÇÕES DA RODA DE CONVERSA VÃO BENEFICIAR A FUNDAÇÃO CLÍNICA CARMEM LUCIA

Nesta quarta-feira (4), a Revista.ag vai promover uma Roda de Conversa sobre assédio feminino no mercado de trabalho em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8). Além de proporcionar a discussão, o objetivo do evento também é arrecadar alimentos não perecíveis para a Fundação Clínica Carmem Lucia, que atua na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

“As doações vão ser importantes para que possamos repassar às mulheres gestantes que atendemos no nosso projeto. Temos um cadastro com as famílias e, principalmente com essas chuvas, vamos contemplar aquelas que estão precisando mais”, pontuou a dentista e gerente da Fundação Carmem Lucia, Priscila Lube Moraes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site leia.ag/rodadeconversa. Os alimentos não perecíveis podem ser entregues na entrada do auditório da Rede Gazeta, no momento do credenciamento.

INAUGURAÇÃO

Tiago Bertollo e Izabel Benezath: nova pizzaria no Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin

Georgia Mendonça e Rodrigo Corteletti Crédito: Camilla Baptistin

Itala Monti e Solana Marianelli Crédito: Camilla Baptistin

NOITE FASHION

As irmãs Gilcéa e Nilcéa Prudêncio convidam clientes e amigas para um coquetel em comemoração ao Dia da Mulher em sua loja de multimarcas, em Jardim da Penha. Na ocasião, serão apresentadas muitas novidades e tendências já da coleção de outono/inverno. O evento será nesta quinta (5), a partir das 15 h.

BATE-PAPO

Jaciara Pinheiro, Flavia Veiga, Gina Strozzi e Catia Horsts: em comemoração ao Dia da Mulher Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVIDADES EM SAMPA

A empresária Roberta Drummond embarca para São Paulo no próximo dia 9 de março. Empresária à frente da Innovare Esquadrias, ela parte com a missão de participar de um encontro com a marca Claris, que vai anunciar algumas novidades, e conferir o estande da marca na Expo Revestir, maior feira de soluções em acabamentos da América Latina, a Fashion Week da Arquitetura e Construção.

FESTA DE PRÊMIOS