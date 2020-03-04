Fotos: confira quem prestigiou a Roda de Conversa do Dia da Mulher

"O direito e o poder judiciário não vão solucionar o problema do assédio moral e sexual sofridos pelas mulheres. O jeito mais eficaz e rápido é buscar ajuda nos movimentos sociais organizados e nos departamentos de recursos humanos das próprias empresas,", disse a a jurista, doutora em Bioética e professora da FDV, Elda Bussinger. Ela foi uma das palestrantes da Roda de Conversa da Revista.ag, que tratou dos vários tipos assédios que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho, nesta quarta-feira (4), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A jornalista esportiva e criadora do movimento “Deixa ela falar”, Gabriela Moreira, e a figurinista e propulsora do movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”, Su Tonani, também compartilharam suas experiências no debate, que foi mediado pela editora da Redação A Gazeta/CBN Érica Vaz.
Su Tonani abriu o jogo sobre o caso de assédio que ela sofreu pelo ator José Mayer. Já a jornalista Gabriela Moreira explicou como lida com o assédio durante as coberturas esportivas. Para elas, o mais importante é coletar informações/provas dos assédios, notificar a ocorrência em órgãos como delegacias da mulher e defensorias públicas e constranger o assediador.
TODAS ELAS
Durante o evento, foi apresentado o sobre o projeto"Todas Elas", uma iniciativa de A Gazeta e da TV Gazeta para dar ainda mais visibilidade a temas que afetam o dia a dia da mulher. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o site de A Gazeta computa todos os casos de feminicídio registrados no Espírito Santo. A ideia é que não somente essas estatísticas estejam em evidência, mas também temas que dizem respeito à promoção da igualdade, de oportunidades e mercado de trabalho. Por que “Todas Elas” é uma iniciativa pensada para, através do jornalismo e da informação checada e contextualizada, empoderar e dar mais espaço às mulheres do Espírito Santo.
A GAZETA disponibiliza ainda um canal para que mulheres denunciem casos de assédio e violência.