Fotos: confira quem prestigiou a Roda de Conversa do Dia da Mulher

Su Tonani abriu o jogo sobre o caso de assédio que ela sofreu pelo ator José Mayer. Já a jornalista Gabriela Moreira explicou como lida com o assédio durante as coberturas esportivas. Para elas, o mais importante é coletar informações/provas dos assédios, notificar a ocorrência em órgãos como delegacias da mulher e defensorias públicas e constranger o assediador.

Durante o evento, foi apresentado o sobre o projeto"Todas Elas", uma iniciativa de A Gazeta e da TV Gazeta para dar ainda mais visibilidade a temas que afetam o dia a dia da mulher. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o site de A Gazeta computa todos os casos de feminicídio registrados no Espírito Santo. A ideia é que não somente essas estatísticas estejam em evidência, mas também temas que dizem respeito à promoção da igualdade, de oportunidades e mercado de trabalho. Por que “Todas Elas” é uma iniciativa pensada para, através do jornalismo e da informação checada e contextualizada, empoderar e dar mais espaço às mulheres do Espírito Santo.