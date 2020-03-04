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Renata Rasseli

Fotos: confira quem prestigiou a Roda de Conversa do Dia da Mulher

Evento discutiu assédio no mercado de trabalho, com a presença da jornalista Gabriela Moreira, da figurinista Su Tonani e da jurista Elda Bussinger

Publicado em 04 de Março de 2020 às 15:12

Públicado em 

04 mar 2020 às 15:12
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Gabriela Moreira, Elda Bussinger, Su Tonani e Erica Vaz: na Roda de Conversa da Rede Gazeta Crédito: Mônica Zorzanelli
"O direito e o poder judiciário não vão solucionar o problema do assédio moral e sexual sofridos pelas mulheres. O jeito mais eficaz e rápido é buscar ajuda nos movimentos sociais organizados e nos departamentos de recursos humanos das próprias empresas,", disse a a jurista, doutora em Bioética e professora da FDV, Elda Bussinger. Ela foi uma das palestrantes da Roda de Conversa da Revista.ag, que tratou dos vários tipos assédios que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho, nesta quarta-feira (4), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A jornalista esportiva e criadora do movimento “Deixa ela falar”, Gabriela Moreira, e a figurinista e propulsora do movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”, Su Tonani, também compartilharam suas experiências no debate, que foi mediado pela editora da Redação A Gazeta/CBN Érica Vaz.
Su Tonani abriu o jogo sobre o caso de assédio que ela sofreu pelo ator José Mayer. Já a jornalista Gabriela Moreira explicou como lida com o assédio durante as coberturas esportivas. Para elas, o mais importante é coletar informações/provas dos assédios, notificar a ocorrência em órgãos como delegacias da mulher e defensorias públicas  e constranger o assediador. 
Roda de Conversa da Rede Gazeta 2020 - Dia Internacional da Mulher Crédito: Mônica Zorzanelli

TODAS ELAS

Durante o evento, foi apresentado o sobre o projeto"Todas Elas",  uma iniciativa de A Gazeta e da TV Gazeta para dar ainda mais visibilidade a temas que afetam o dia a dia da mulher. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o site de A Gazeta computa todos os casos de feminicídio registrados no Espírito Santo. A ideia é que não somente essas estatísticas estejam em evidência, mas também temas que dizem respeito à promoção da igualdade, de oportunidades e mercado de trabalho. Por que “Todas Elas” é uma iniciativa pensada para, através do jornalismo e da informação checada e contextualizada, empoderar e dar mais espaço às mulheres do Espírito Santo. 
A GAZETA disponibiliza ainda um canal para que mulheres denunciem casos de assédio e violência. 

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Denuncie aqui casos de violência doméstica, assédios sexual e moral

O papel das empresas para uma sociedade sem violência contra as mulheres

Assédio no trabalho é tema de Roda de Conversa na Rede Gazeta

Gabriela Martins; Priscila Lube Moraes, gerente da Fundação Clínica Carmem Lúcia, que foi beneficiada com doações, durante a Roda de Conversa,  Elda Bussinger, Su Tonani e Erika Vaz Crédito: Monica Zorzanelli

Roda de Conversa do Dia Internacional da Mulher na Rede Gazeta

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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