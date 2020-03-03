Renata Rasseli

Fim do sexismo na moda: tomara-que-caia agora é blusa sem alça

No Mês da Mulher, Revista Harper's Bazaar Brasil abraçou a campanha idealizada pela Hering e pede para mudar o nome da peça

Publicado em 03 de Março de 2020 às 19:33

Mariana Ximenes para a capa da Bazzar Crédito: Divulgação
Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, uma campanha está dando o que falar no mundo fashion. Você já parou para pensar o quão sexista é o termo tomara-que-caia, amplamente usado na moda? A Harper's Bazaar Brasil abraçou a campanha idealizada pela Hering, que pede para que, a partir de agora, a peça passe a ser chamada de blusa sem alça, como é no mundo todo (strapless, em inglês).
Capa da Revista Bazaar de março Crédito: divulgação
Para estampar a capa da edição de março, com uma blusa sem alça, Bazaar escolheu a a atriz Mariana Ximenes, dona de um posicionamento feminista."É importante a gente olhar para todos esses termos, para o pensamento novo. Temos que buscar uma sociedade mais igualitária, com mais respeito pela diversidade, com acolhimento. Respeito é bom, a gente gosta e é necessário", diz ela.

CAPIXABA NA REVISTA

A ideia da capa foi da Patrícia Carta, diretora e publisher da Bazaar. A editora de moda da revista é a jornalista capixaba Silvana Holzmeister, que falou sobre a capa em suas redes sociais.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

