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Idoso é assassinado ao tentar impedir roubo de porcos em Santa Teresa

Erasmo Antônio Ghisolfi foi assassinado por criminosos que tentavam roubar porcos de sua propriedade, que fica na comunidade de Várzea Alegre

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 10:12

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

25 abr 2021 às 10:12
Erasmo Antônio Ghisolfi foi assassinado por criminosos que tentavam roubar porcos de sua propriedade
Erasmo Antônio Ghisolfi foi assassinado por criminosos que tentavam roubar porcos de sua propriedade Crédito: Acervo Familiar
Um idoso de 70 anos foi morto na zona rural de Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, na noite deste sábado (24). Segundo a Polícia Militar, Erasmo Antônio Ghisolfi foi assassinado por criminosos que tentavam roubar porcos de sua propriedade, que fica na comunidade de Várzea Alegre.
De acordo com familiares, o idoso voltou para casa após um dia de trabalho em uma construção na propriedade. Quando chegou à residência, percebeu que havia esquecido o aparelho celular e voltou para buscá-lo.

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No local, ele se deparou com os criminosos roubando os animais do chiqueiro. Segundo a PM, dois porcos já estavam mortos. O idoso lutou com os ladrões, mas acabou sendo morto no local. Uma filha da vítima, que não quis ser identificada, relatou que os peritos acreditam que ele foi morto a pauladas, em função das lesões na cabeça.
O genro, que havia saído pra procurar a vítima, tentou ajudar e foi baleado pelos criminosos. Cirson de Mello levou um tiro no rosto e foi encaminhado para o hospital da cidade e depois transferido para uma unidade em Vitória.

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De acordo com a Polícia Militar, o genro chegou à casa da família pedindo socorro e dizendo que o crime havia sido praticado por duas mulheres e um homem. Nenhum suspeito foi preso. 
Ainda segundo a PM, próximo ao local do crime foi encontrado um silenciador calibre 22, recolhido pela perícia.
Erasmo morava havia mais de 50 anos no local. A esposa e as três filhas vivem na mesma propriedade. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi identificado. 

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