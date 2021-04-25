Idoso é assassinado ao tentar impedir roubo de porcos em Santa Teresa

Erasmo Antônio Ghisolfi foi assassinado por criminosos que tentavam roubar porcos de sua propriedade Crédito: Acervo Familiar

Um idoso de 70 anos foi morto na zona rural de Santa Teresa , região Serrana do Espírito Santo, na noite deste sábado (24). Segundo a Polícia Militar , Erasmo Antônio Ghisolfi foi assassinado por criminosos que tentavam roubar porcos de sua propriedade, que fica na comunidade de Várzea Alegre.

De acordo com familiares, o idoso voltou para casa após um dia de trabalho em uma construção na propriedade. Quando chegou à residência, percebeu que havia esquecido o aparelho celular e voltou para buscá-lo.

No local, ele se deparou com os criminosos roubando os animais do chiqueiro. Segundo a PM, dois porcos já estavam mortos. O idoso lutou com os ladrões, mas acabou sendo morto no local. Uma filha da vítima, que não quis ser identificada, relatou que os peritos acreditam que ele foi morto a pauladas, em função das lesões na cabeça.

O genro, que havia saído pra procurar a vítima, tentou ajudar e foi baleado pelos criminosos. Cirson de Mello levou um tiro no rosto e foi encaminhado para o hospital da cidade e depois transferido para uma unidade em Vitória.

De acordo com a Polícia Militar, o genro chegou à casa da família pedindo socorro e dizendo que o crime havia sido praticado por duas mulheres e um homem. Nenhum suspeito foi preso.

Ainda segundo a PM, próximo ao local do crime foi encontrado um silenciador calibre 22, recolhido pela perícia.

Erasmo morava havia mais de 50 anos no local. A esposa e as três filhas vivem na mesma propriedade. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.