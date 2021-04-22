Criminosos fazem irmãos e funcionários reféns em fazenda de Aracruz

O crime ocorreu na propriedade que fica em Córrego Guaxima Crédito: Ariele Rui

Três irmãos e os funcionários de uma fazenda em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , viveram momentos de terror na madrugada desta quinta-feira (22). Eles ficaram por oito horas sob o poder de criminosos. Cerca de 10 bandidos fortemente armados participaram da ação.

A propriedade rural onde o crime ocorreu que fica em Córrego Guaxima, na região de Jacupemba. A Polícia Militar informou que os criminosos invadiram a fazenda e roubaram várias sacas de café, uma moto, dinheiro e equipamentos do local.

Sacas de Café foram levadas pelos ban Crédito: Ariele Rui

Enquanto os bandidos pegavam os objetos, as vítimas foram trancadas em um galpão da fazenda. Em seguida, os proprietários e funcionários do local foram obrigados a carregar sacas de café do armazém para o caminhão da propriedade e posteriormente para outro veículo baú, que ficou estacionado a cerca de um quilômetro da sede da propriedade.

Os criminosos ainda tentaram levar um veículo, porém o carro atolou antes da saída do sítio e não foi levado. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi encontrado.