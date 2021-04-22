Após ser contido por populares, suspeito de roubo é levado para hospital no ES

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com informações da polícia, os militares foram abordados por duas mulheres, dizendo que um homem havia acabado de roubar um celular e que ele estava com uma faca. Em seguida, os policiais começaram a procurar pelo acusado na Rua Samuel Levi, região Central da cidade.

Durante as buscas, a equipe encontrou uma aglomeração, onde o suspeito estava contido por populares. Ele foi reconhecido pela vítima e, na abordagem, os policiais recolheram a faca e o celular roubado.