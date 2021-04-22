Adolescente de 15 anos é morto a pauladas em Cariacica

A polícia isolou a área onde o corpo do jovem Erick Sepulcro foi encontrado em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Erick Sepulcro. Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto às margens de uma estrada de chão do bairro Campo Belo, em Cariacica , na Grande Vitória , na manhã desta quinta-feira (22). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o jovem foi assassinado a pauladas e foi identificado como

A área onde o corpo foi encontrado foi isolada pelos policiais e a mãe do rapaz esteve no local e identificou a vítima como sendo o próprio filho. Outros familiares do jovem que foram ao local contaram à reportagem da TV Gazeta que Erick brigou com a mãe na noite anterior e saiu de casa sem dizer para onde iria.

O paradeiro dele só foi descoberto quando amanheceu e ele foi localizado já sem vida caído próximo a um valão em meio ao matagal. Moradores e vizinhos ouvidos pela reportagem da TV Gazeta informaram que não escutaram nenhum pedido por socorro ou gritos durante a noite e madrugada.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e ainda não há suspeita sobre quem cometeu o crime.