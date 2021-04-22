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Violência

Adolescente de 15 anos é morto a pauladas em Cariacica

Erick Sepulcro foi encontrado sem vida logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (22), no bairro Campo Belo. No corpo havia marcas de agressão. Familiares estiveram no local e identificaram a vítima

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 09:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2021 às 09:38
Cariacica
A polícia isolou a área onde o corpo do jovem Erick Sepulcro foi encontrado em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto às margens de uma estrada de chão do bairro Campo Belo, em Cariacica, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (22). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o jovem foi assassinado a pauladas e foi identificado como Erick Sepulcro.

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A área onde o corpo foi encontrado foi isolada pelos policiais e a mãe do rapaz esteve no local e identificou a vítima como sendo o próprio filho. Outros familiares do jovem que foram ao local contaram à reportagem da TV Gazeta que Erick brigou com a mãe na noite anterior e saiu de casa sem dizer para onde iria.
O paradeiro dele só foi descoberto quando amanheceu e ele foi localizado já sem vida caído próximo a um valão em meio ao matagal. Moradores e vizinhos ouvidos pela reportagem da TV Gazeta informaram que não escutaram nenhum pedido por socorro ou gritos durante a noite e madrugada.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e ainda não há suspeita sobre quem cometeu o crime. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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