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Violência

Homem é assassinado com 12 tiros na frente de cemitério em Cariacica

Tiago Mendonça Barbosa, 37 anos, possuía passagens criminais por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 08:43

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

22 abr 2021 às 08:43
iago Mendonça Barbosa foi morto com 12 tiros no bairro Alto Lage, em Cariacica
Tiago Mendonça Barbosa foi morto com 12 tiros no bairro Alto Lage, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 37 anos foi morto com 12 tiros na noite desta quarta-feira (21) no bairro Alto Lage, em Cariacica. Tiago Mendonça Barbosa ia para casa quando foi atingido pelos disparos e morreu no local. Na cena do crime, que ocorreu em frente a um cemitério, policiais recolheram 18 cápsulas de pistola calibre 380.
A Polícia Civil não informou como o crime aconteceu, mas câmeras de segurança de um motel da região poderão auxiliar nas investigações, que serão feitas pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Moradores de Alto Lage não quiseram falar sobre o assassinato.

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Segundo a Polícia Civil, Tiago possuía passagens criminais por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo.
O envolvimento com o crime foi confirmado por familiares da vítima. No entanto, eles afirmaram que Tiago vinha tentando mudar de vida e que, atualmente, trabalhava como ajudante de caminhoneiro.
O corpo de Tiago foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Com informações do G1ES

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