Homem é assassinado com 12 tiros na frente de cemitério em Cariacica

Tiago Mendonça Barbosa foi morto com 12 tiros no bairro Alto Lage, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 37 anos foi morto com 12 tiros na noite desta quarta-feira (21) no bairro Alto Lage, em Cariacica . Tiago Mendonça Barbosa ia para casa quando foi atingido pelos disparos e morreu no local. Na cena do crime, que ocorreu em frente a um cemitério, policiais recolheram 18 cápsulas de pistola calibre 380.

A Polícia Civil não informou como o crime aconteceu, mas câmeras de segurança de um motel da região poderão auxiliar nas investigações, que serão feitas pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Moradores de Alto Lage não quiseram falar sobre o assassinato.

Segundo a Polícia Civil, Tiago possuía passagens criminais por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo.

O envolvimento com o crime foi confirmado por familiares da vítima. No entanto, eles afirmaram que Tiago vinha tentando mudar de vida e que, atualmente, trabalhava como ajudante de caminhoneiro.

O corpo de Tiago foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.