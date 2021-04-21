Acusado de matar casal no ES foi comprar cerveja em bar após o crime

José Carlos Rocha Rodrigues Marinho (esquerda) é acusado de matar casal de vizinhos em Santa Leopoldina Crédito: Polícia/Redes Sociais/Reprodução

De acordo com o delegado Leandro Barbosa, titular da delegacia de Santa Leopoldina, o acusado se mostrou extremamente frio antes, durante e depois de cometer o crime.

"Antes e até durante a execução ele está fumando. As imagens demonstram que ele usou todas as balas que tinha e se tivesse mais teria efetuado mais disparos. O Dali estava até com a cabeça um pouco abaixada, provavelmente nem percebeu o que estava acontecendo", afirmou o delegado.

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"Ao sair da residência após o crime ele passa em um bar e compra de três a quatro cervejas e vai bebendo, até ele decidir para onde ele iria fugir", contou o delegado.

"Nitidamente trata-se de um ser humano frio, que em nenhum momento mostrou traços de arrependimento ou de compaixão. Ela sabia que as vítimas eram pessoas de idade. Ele mostra que já estava premeditando ceifar a vida do Dali e não demonstra arrependimento algum. Até porque ele diz que mataria e fugiria " Leandro Barbosa - Delegado titular da delegacia de Santa Leopoldina

PRISÃO

O acusado foi preso na noite desta terça-feira (20), na localidade de Pedra Alegre, em Santa Teresa. Ele confessou o crime à polícia e disse ter matado o casal com revólver calibre 38, que ele jogou dentro de um rio após o crime.

"Recebemos uma denúncia através da patrulha rural de Santa Teresa, que indicava que o indivíduo estaria escondido em uma localidade rural de difícil acesso, de nome Pedra Alegre, em Itarana , já na divisa com Santa Teresa. Chegando no local, depois de muita dificuldade, conseguimos fazer a abordagem e não demos nem oportunidade para ele reagir. Conversando, de forma muito natural, ele contou friamente que tinha cometido esse duplo homicídio", revelou o Major Márcio Cunha Cabral.

DESAVENÇAS COM O VIZINHO

José Carlos e Dali teriam tido pelo menos quatro desentendimentos antes do crime, o que O acusado também afirmou que teve um desentendimento com o vizinho Dali Atashi Leopoldina, na véspera do crime, no último sábado (17). De acordo com a polícia,José Carlos e Dali teriam tido pelo menos quatro desentendimentos antes do crimeo que inclui uma disputa pelo curso-d'água que passa próximo ao terreno dos dois moradores.

"As investigações apontam algumas desavenças com a vítima, o Dali. Ele decidiu matar o Dali por causa de quatro incidentes: uma aquisição de terreno, que depois foi desfeita; por causa também de uma passagem de canos sem autorização e o Dali teria retirado esses canos; o Dali ter repreendido as crianças do autor por estarem no terreno que tinha tanque profundo e poderia gerar uma tragédia; e por último a alegação do autor de que no dia anterior, no sábado, o Dali teria passado de carro pela estrada e mostrado uma arma de fogo para o autor. Naquele momento o autor teria decido tirar a vida da vítima a todo custo. Essa era a intenção dele. E matou a senhora Marinelva simplesmente porque ela estava no local, nada relacionado a profissão dela (advogada)", detalhou o delegado Leandro Barbosa.